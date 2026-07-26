«Nuestra gestión en ADISMOC es también pensar en una inclusión laboral y cultural», sostuvo Pedro Luna

La Asociación Discapacitados Motores de Concordia (ADISMOC) celebró su 28.º aniversario con una emotiva y concurrida jornada recreativa en el anfiteatro de la Costanera. En ese marco, el nuevo presidente de la institución, el profesor de Educación Física Pedro Luna, brindó una entrevista al programa Punto de Inflexión (FM 106.1 Radio Rivadavia Concordia), donde detalló las metas y la visión que impulsará la nueva comisión directiva.

El festejo de aniversario, reprogramado tras postergarse por cuestiones climáticas, contó con una amplia participación de escuelas locales (entre ellas SEDEN y la Escuela Nº 25), familias y vecinos que se acercaron a compartir una tarde de sol, propuestas lúdicas a cargo de La Caravana Lúdica, intervenciones artísticas de plástica y números musicales en vivo con artistas locales como Abapacha (Gilita Costa) y Palito (Juan Fernández).

Durante la charla radial, Luna recordó que históricamente la institución estuvo fuertemente asociada al básquet en silla de ruedas y a disciplinas que le dieron un gran prestigio deportivo a nivel provincial y nacional. Si bien ratificó la continuidad de estos espacios —destacando la práctica activa de tenis adaptado y recreación adaptada mediante un convenio con el Centro de Educación Física (CEF)—, remarcó la necesidad de diversificar el alcance de ADISMOC.

«A mí en lo personal no me imaginaba asociar ADISMOC únicamente con una cuestión deportiva. Sé que son tiempos difíciles, pero la impronta que le queremos dar a la institución busca abrir posibilidades para pensar en la inclusión laboral y en la cultura», afirmó el referente institucional.

En ese sentido, Luna subrayó que el tenis adaptado ya ha generado lazos con la Asociación Argentina de Tenis Adaptado y participaciones en concentraciones en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), pero insistió en que el objetivo de fondo es ampliar la sensibilidad y las oportunidades cotidianas para las personas con discapacidad motriz.

Al analizar el rol que debe cumplir la asociación en el escenario actual, el nuevo presidente de ADISMOC enfatizó que la inclusión real requiere del compromiso y la articulación entre diversos sectores de la sociedad.

«Entendemos que la inclusión es lo que nos va a permitir convivir de una manera más sensible y humana. Buscamos generar propuestas donde todos puedan participar y donde las personas con discapacidad encuentren respuestas a sus necesidades de vida, no solo deportivas, sino también en el ámbito del trabajo y la integración comunitaria», concluyó Luna.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia.

Redacción: 7Páginas.