Nueva convocatoria laboral en Concordia: buscan Auxiliar de Producción en Cocina

La convocatoria está destinada a cubrir el puesto de Auxiliar de Producción en Cocina, orientado a jóvenes de la ciudad interesados en fortalecer su experiencia y capacitación dentro del sector gastronómico.
Requisitos para postularse
Edad: entre 20 y 30 años
Sexo: masculino
Experiencia y conocimientos en cocina
Carnet de Manipulación de Alimentos (excluyente)
Habilidades para el trabajo en equipo
Buena comunicación
Organización y limpieza
Cómo inscribirse
Los interesados deberán presentar su CV actualizado junto con el DNI en el 1.º piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Para más información, podrán acercarse directamente a la Dirección de Empleo.