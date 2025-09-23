Nueva convocatoria laboral en Concordia: buscan Auxiliar de Producción en Cocina

La convocatoria está destinada a cubrir el puesto de Auxiliar de Producción en Cocina, orientado a jóvenes de la ciudad interesados en fortalecer su experiencia y capacitación dentro del sector gastronómico.

Requisitos para postularse

Edad: entre 20 y 30 años

Sexo: masculino

Experiencia y conocimientos en cocina

Carnet de Manipulación de Alimentos (excluyente)

Habilidades para el trabajo en equipo

Buena comunicación

Organización y limpieza

Cómo inscribirse

Los interesados deberán presentar su CV actualizado junto con el DNI en el 1.º piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

Para más información, podrán acercarse directamente a la Dirección de Empleo.