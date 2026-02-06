7PAGINAS

Viernes 6 de febrero de 2026
Nueva edición de la feria paseo del Río en Concordia

Redacción 7Paginas

La Feria Paseo del Río, Edición Verano, se realizará el domingo 8 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en la zona de Playa Los Sauces, sobre la Costanera de Concordia.

La tradicional Feria del Río dirá presente con la participación de emprendedores, artesanos y productores locales, quienes ofrecerán una variada propuesta de productos, fortaleciendo este espacio de encuentro, comercialización y promoción de la economía social.

La jornada contará además con una propuesta cultural abierta a toda la comunidad, con música en vivo a cargo de Ani Viera, quien se presentará desde las 20:00 horas, acompañando la tarde con su show musical.

Desde la organización destacaron que se trata de una actividad pensada para disfrutar en familia, compartir al aire libre y acompañar el trabajo de los emprendedores locales en un entorno natural y accesible para vecinos y visitantes.

La Feria Paseo del Río es impulsada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia, en el marco de las políticas públicas destinadas a fortalecer los espacios de producción, comercialización y participación comunitaria.