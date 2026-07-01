Nueva Escocia inauguró luminarias LED con una jornada de integración para toda la comunidad

La actividad reunió a numerosas familias que disfrutaron de una tarde colmada de propuestas recreativas, juegos para los más pequeños, espectáculos y un servicio gastronómico pensado para compartir entre vecinos.

Durante la jornada se sirvieron choripanes, jugos frescos y, por la tarde, el tradicional chocolate caliente acompañado de tortas fritas. Uno de los momentos más destacados fue el espectáculo de Chuculengo y sus Amigos, que con humor y entretenimiento hizo participar a grandes y chicos.

Un trabajo conjunto para mejorar un espacio comunitario

Desde la Asociación Civil Nueva Esperanza destacaron a 7Paginas, que la concreción de este proyecto fue posible gracias al aporte de distintas instituciones, autoridades y vecinos comprometidos con el crecimiento de Nueva Escocia.

En ese sentido, realizaron un reconocimiento especial al delegado argentino ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Juan Carlos Chagas, por la donación de las luminarias LED, además del acompañamiento brindado por sus colaboradoras Eugenia Busch y Lucrecia Rosi.

También agradecieron a la intendenta de Nueva Escocia, Rosana Álvarez, por facilitar el elevador utilizado para la colocación de las nuevas luces, y a la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Nueva Escocia, Ana María Luisa Cuello, por su compromiso con la organización del evento.

El reconocimiento alcanzó además al presidente del Club Unión de Concordia, Nildo Guillermo Cuello «Chiqui», por el permanente apoyo a la institución; a Iván Fernández, quien donó el servicio de pelotero para los niños; y a los electricistas Pedro Fernández, de Concordia, y Germán Romero, de Nueva Escocia, encargados de realizar la instalación del nuevo sistema de iluminación.

Agradecimiento a los colaboradores

La Asociación también destacó el trabajo realizado por todos sus integrantes y colaboradores: Gladis Pared, Rubén Vidal, Gloria Meza, Belén Acosta, Florencia Galeano, Malena Meza, Isaías Cuello y Victorio Godoy, quienes participaron activamente en la organización y desarrollo de la jornada.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la Asociación Civil Nueva Esperanza, José Luis Irigoyen «Cote», expresó su satisfacción por la respuesta de la comunidad.

«En nombre de la Asociación Civil Nueva Esperanza queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada persona que colaboró y acompañó esta iniciativa. Gracias al esfuerzo conjunto seguimos construyendo un espacio de encuentro, inclusión y crecimiento para toda la comunidad de Nueva Escocia», manifestó.

La inauguración de las nuevas luminarias LED representa una mejora significativa para el predio de la institución, permitiendo ampliar las actividades sociales, deportivas y recreativas que allí se desarrollan y consolidando un espacio de integración para los vecinos de Nueva Escocia.