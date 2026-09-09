Nueva Esperanza, el partido vecinal “bien concordiense” que busca llevar propuestas a la realidad

Un nuevo espacio político comenzó a tomar forma en Concordia bajo el nombre Nueva Esperanza, una propuesta vecinal que se presenta como un espacio “bien concordiense” y que busca impulsar iniciativas surgidas desde la propia comunidad.

Desde el sector, que tiene como a uno de sus principales referentes a Pablo Aballone, señalaron a 7Paginas, que el objetivo principal es que las propuestas y proyectos puedan concretarse y “no queden en el olvido”, poniendo el foco en problemáticas y necesidades concretas de la ciudad.

Entre los ejes que plantea Nueva Esperanza aparecen propuestas relacionadas con la reorganización municipal, el fortalecimiento del vínculo entre el Estado local, las instituciones y las empresas, la asistencia a personas en situación de calle y la incorporación de maquinaria y herramientas destinadas a fortalecer la capacidad operativa del municipio.

Una convocatoria abierta

El nuevo espacio vecinal también hizo pública una convocatoria destinada a quienes quieran participar y aportar sus ideas.

“Dejamos abierta la convocatoria a quienes quieran sumarse al espacio”, expresaron desde Nueva Esperanza, remarcando que se trata de una propuesta abierta a vecinos, empleados municipales y trabajadores del sector privado.

La intención, según explicaron, es que todas las personas interesadas puedan acercar sus inquietudes, proyectos y propuestas para la ciudad.

“Todas las personas que quieran sumar sus propuestas, sus ideas, todas serán escuchadas”, señalaron.

Con mirada local

Nueva Esperanza busca diferenciarse a partir de una mirada centrada en la realidad de Concordia, con la intención de construir una agenda a partir de las necesidades planteadas por los propios vecinos.

El espacio ya cuenta con un lugar de referencia para quienes quieran conocer la propuesta, acercar inquietudes o participar de la construcción política: Tucumán 469, Concordia.

Con esta iniciativa, el nuevo espacio vecinal busca comenzar a consolidar una alternativa política local y convocar a quienes consideren que las soluciones para la ciudad pueden surgir desde la participación y el compromiso de los propios concordienses.

Redacción de 7Paginas