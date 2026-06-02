Nueva etapa del programa “ver para ser libres” en Concordia

Según se dijo a 7Paginas, la iniciativa de salud visual está destinada a niños y adolescentes en edad escolar, ofreciendo controles oftalmológicos y entrega de anteojos recetados. Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación de la franja etaria, que este año se extendió hasta los 17 años.

El intendente Francisco Azcué junto a la ministra de Desarrollo Humano Verónica Berisso y el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad Carlos Gatto, estuvieron este lunes en el polideportivo Víctor Oppel donde el programa llegó a 200 niños y jóvenes.

Al respecto Berisso destacó los beneficios de “Ver para ser Libres”, siendo uno de los principales garantizar la igualdad de oportunidades y derechos, en este caso “a niños y adolescentes que están en edad escolar donde es muy importante detectar cualquier situación relacionada a la vista por las consecuencias que puede traer a futuro. Estamos muy satisfechos por este primer día en Concordia y agradezco el trabajo en terreno que se ha hecho desde la Municipalidad”.

Por su parte el intendente Azcué resaltó que esta es una política pública más que se logra trabajando de manera conjunta con Nación y Provincia como ya se viene haciendo, por ejemplo, con el Programa “Centros de Familia”.

“Cada uno, desde el lugar que le corresponde, hace lo suyo y eso se traduce en eficiencia. Para nosotros es importante que las familias y en especial los niños y jóvenes, puedan acceder a un control oftalmológico y a los anteojos si es necesario” sostuvo Azcué, quien además remarcó que “el trabajo en territorio no comenzó ayer, llevamos más de dos años haciéndolo, con el Proyecto Relevar, cuyos resultados nos permiten saber de antemano quienes necesitan de este tipo de programas.

Los controles son realizados por equipos especializados y el acceso es sin costo para los beneficiarios.