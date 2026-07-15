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Miércoles 15 de julio de 2026
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Nueva formación para emprendedores de Concordia: fotografía de producto

La Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia informa que se encuentran abiertas las inscripciones a un nuevo curso del programa nacional Punto Digital, orientado a fortalecer las herramientas digitales de emprendedores y pymes locales para fomentar las ventas de sus productos a través de internet.
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Redacción 7Paginas

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Se trata “Fotografía de Producto”, una capacitación que se dictará en formato presencial con transmisión virtual, en las sedes de Puerto TEC, ubicada en el galpón N° 1 de la costanera de Concordia y en el NIDO Centro Faro «Padre Andrés Servin», situado en la intersección de calles Carretera La Cruz y Cortada 66.

Durante el encuentro, se desarrollarán conceptos relacionados a las herramientas que ofrece la cámara del celular y su utilización práctica como: composición por regla de tercios, angulación, relación de aspecto según red social e iluminación con recursos caseros como caja de luz o filtrado con tela translúcida. Asimismo, se abordarán temas de edición liviana con programas instalados desde el mismo dispositivo móvil y se brindarán consejos para armar el set.

Dicha capacitación tendrá lugar el próximo jueves 23 de julio a las 11:00 horas y la misma no tiene costo.

Quienes resulten interesados, deben completar el formulario de inscripción  con sus datos personales y aguardar la recepción de correo electrónico para confirmar su participación.

Por inscripciones a través del siguiente enlace:  https://bit.ly/44MbtKh

Para solicitar mayor información escribir un mensaje de Whatsapp al número: 345 508 4941