Nueva función de «La Libertad Miserable» en La Cigarrera

El próximo sábado 2 de mayo a las 21:30 horas, el centro cultural La Cigarrera (San Lorenzo Este 206) será nuevamente el escenario de «La Libertad Miserable». El espectáculo, que ha cosechado críticas excelentes desde su estreno, es una creación del grupo concordiense «Inmanencia-Compañía Teatral», bajo la dirección y texto del reconocido Fabián Nardini.

Una obra que atraviesa la historia y los sentidos

Interpretada por la actriz Patricia Velzi, la obra sumerge al espectador en un ambiente íntimo para narrar el padecimiento de mujeres que llegaban indefensas a la Argentina tras escapar de la Segunda Guerra Mundial en Europa, solo para encontrarse con un horror distinto en un mundo dominado por hombres.

La crítica especializada no ha escatimado en elogios. Periodistas culturales locales han calificado la interpretación de Velzi como «de pura excelencia» y «descomunal», destacando cómo la obra logra transmitir el sufrimiento de aquellas mujeres que buscaban libertad y hallaron nuevas formas de sometimiento.

La puesta en escena cuenta con la producción sonora y musical de Diego Perichón, señalada como un «bálsamo» necesario para atravesar la crudeza del relato, y la asistencia general de Sergio Calvo.

«Que no nos roben las palabras, como la palabra libertad», es una de las premisas que Fabián Nardini resalta sobre esta pieza que cuenta con el apoyo del ContiER (Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos).

Datos del evento y reservas

Debido a que la sala cuenta con capacidad limitada, se recomienda a los interesados realizar sus reservas con antelación para asegurar su lugar en esta pieza clave del teatro independiente entrerriano.

Fecha: Sábado 2 de mayo.

Hora: 21:30 hs.

Lugar: La Cigarrera, San Lorenzo (E) 206, Concordia.

Entradas: * General: $15.000

Con descuento (anticipadas, jubilados y estudiantes): $12.000

Reservas: 345 4 109025

Una oportunidad imperdible para acompañar el talento local y dejarse atravesar por una historia que, según la crítica, «llega hasta los huesos».

Redacción 7Paginas