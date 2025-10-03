Nueva jornada de capacitación laboral en Villa Adela

La actividad estuvo destinada a estudiantes de Jóvenes y Adultos, quienes participaron de un espacio de formación pensado para brindar herramientas concretas que fortalezcan sus posibilidades de inserción laboral.

Durante el encuentro se trabajó en temas clave como la elaboración del currículum, la preparación para entrevistas y la adquisición de estrategias para potenciar la confianza y desenvolverse con seguridad en los procesos de búsqueda de empleo.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de la propuesta: “Este tipo de capacitaciones acercan a los vecinos conocimientos prácticos que contribuyen a mejorar sus oportunidades en el mercado laboral”.

Las disertaciones estuvieron a cargo de Alejandra Pessoa y Silvia Telep, quienes compartieron experiencias y técnicas para acompañar a los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos personales y profesionales.