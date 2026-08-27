La CTM donó nueva maquinaria para reforzar la prevención ante El Niño: la excavadora ya trabaja en el arroyo Manzores de Concordia

En el marco de las acciones de prevención y mitigación frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande entregó a la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos una nueva excavadora hidráulica sobre orugas.

Se trata del segundo equipo de estas características donado a la provincia, acompañado en esta oportunidad por un camión y un carretón destinados a facilitar el traslado de la maquinaria hacia los distintos puntos de intervención de la costa del río Uruguay.

Segun supo 7Paginas, el equipamiento tendrá un destino concreto en Concordia. La Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos firmó un convenio con la Municipalidad de Concordia mediante el cual se estableció la afectación de la maquinaria para realizar trabajos de prevención, mitigación del riesgo hídrico y acondicionamiento hidráulico en sectores de la ciudad considerados vulnerables ante eventuales inundaciones.

Tras el acto desarrollado en Salto Grande, la excavadora fue trasladada directamente al arroyo Manzores, donde comenzó sus primeros trabajos de saneamiento.

Trabajo conjunto para prevenir inundaciones

La actividad contó con la presencia del presidente de la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande, Alejandro Daneri; el vicepresidente, Pedro Galimberti; el delegado Guillermo Marcone; el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, Oscar Pintos; el intendente de Concordia, Francisco Azcué; y el secretario de Obras Públicas municipal, Fernando Esquibel.

Daneri destacó que la incorporación de esta segunda excavadora forma parte de las acciones destinadas a amortiguar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

“Con esta segunda excavadora y equipamiento entregado continuamos con las acciones para amortiguar los posibles efectos del fenómeno de El Niño, como parte de un plan de trabajo diseñado y conducido por el gobernador Frigerio y su equipo”, sostuvo.

El funcionario remarcó además que la entrega responde a un compromiso asumido por la Delegación Argentina con el intendente Azcué para avanzar con las tareas previstas en el arroyo Manzores, una intervención considerada de importancia para la ciudad.

Una herramienta para Concordia

Por su parte, Guillermo Marcone puso el acento en la articulación entre las distintas instituciones y aseguró que desde la Delegación Argentina se pondrán a disposición los recursos disponibles para acompañar las necesidades de Concordia.

“Este trabajo conjunto representa una verdadera satisfacción para Concordia y todos sus vecinos”, manifestó.

En ese sentido, señaló que se continuará trabajando bajo los lineamientos establecidos por el gobernador Rogelio Frigerio, con el objetivo de sumar esfuerzos y fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos vinculados al riesgo hídrico.

Mayor autonomía para Hidráulica

El director general de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, Oscar Pintos, calificó la jornada como “histórica” y destacó el impacto que tendrá la incorporación del nuevo equipamiento.

“Recibimos una importante donación de la Delegación Argentina ante la CTM Salto Grande. Es el segundo equipamiento, junto con un carretón y un camión de tiro, que aumenta mucho nuestra autonomía y capacidad de trabajo”, explicó.

Pintos sostuvo que la incorporación de maquinaria permite seguir consolidando el equipamiento de la Dirección de Hidráulica, que posteriormente puede ser puesto a disposición de distintos municipios para ejecutar tareas vinculadas con defensas y prevención ante fenómenos climáticos.

Azcué destacó la intervención en el Manzores

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó que la intervención del arroyo Manzores era un proyecto que ya se encontraba en planificación y que pudo avanzar a partir de las gestiones realizadas ante el Gobierno provincial y la Delegación Argentina de Salto Grande.

“Este es un plan que ya se venía desarrollando para la intervención del Manzores. Los recursos que tenemos son limitados y por eso, cuando se lo planteamos al Gobernador y al Embajador Daneri, rápidamente comenzaron a gestionar”, señaló.

El jefe comunal valoró que la Delegación Argentina haya adquirido la maquinaria y que la Provincia haya dispuesto su utilización en Concordia.

“Esta obra va a tener un impacto positivo en nuestra ciudad”, afirmó Azcué.

Una excavadora de gran capacidad

La nueva máquina tiene un peso de 22,8 toneladas y está montada sobre orugas, características que le permiten desarrollar tareas de limpieza, mantenimiento y adecuación de cursos de agua incluso en terrenos de difícil acceso.

Su utilización apunta a mejorar las condiciones de escurrimiento de los cursos de agua y contribuir a reducir el impacto de eventuales crecidas.

De esta manera, la excavadora que acaba de incorporarse al esquema provincial ya se encuentra trabajando en el arroyo Manzores, en una intervención que forma parte de las medidas preventivas que se vienen impulsando en Concordia ante la posibilidad de nuevos eventos de crecida asociados al fenómeno de El Niño.