Nueva polémica en Federación por el destino de la ex sala de maternidad del Hospital San José

El planteo de los ediles del PJ surgió tras conocerse la posibilidad de que el espacio sea destinado a oficinas administrativas de OSER, la Obra Social de Entre Ríos. A través de un comunicado enviado a 7Paginas, el bloque justicialista expresó “un enérgico rechazo” a la medida y sostuvo que se trata de “un retroceso para la salud pública”.

“Resulta inadmisible que un espacio histórico y esencial para la salud pública de nuestra comunidad sea desmantelado para transformarlo en oficinas administrativas”, indicaron los concejales opositores.

En el mismo documento, recordaron que la Sala “Eva Perón” fue inaugurada en 1997 y remarcaron que forma parte “del patrimonio sanitario e institucional” de Federación.

Asimismo, sostuvieron que las oficinas provinciales deberían funcionar en otros inmuebles y reclamaron la “inmediata suspensión de cualquier medida de desalojo o reasignación del sector”.

El concejal justicialista Claudio Gómez también se expresó sobre el tema y afirmó: “No al cierre de la maternidad, o si existe la decisión de trasladarla a otro sector, creemos que el espacio actual debe seguir teniendo un fin sanitario y humano”.

En ese sentido, propuso que el lugar pueda destinarse a consultorios o espacios de atención vinculados a salud mental, al considerar que se trata de una problemática que requiere mayor contención y políticas públicas.

La respuesta desde el Hospital San José no tardó en llegar. El asesor legal del nosocomio, Lucas Roman, aseguró a 7Paginas que la situación “está totalmente sacada de contexto”.

“Cuando asumimos, eso era un depósito y habitación de la consigna policial. Se guardaban elementos de limpieza y otras cosas. Hace más de 15 años que está abandonado”, afirmó.

Roman recordó además que en Federación “hace más de 10 años que no se practican partos, salvo los inminentes”, y señaló que esos procedimientos se realizan actualmente en el quirófano del hospital, el cual —según indicó— debió ser reacondicionado por el actual equipo de gestión.

Consultado sobre si hubo algún acercamiento de los concejales para interiorizarse sobre el tema, el abogado aseguró que “ningún edil de la oposición se acercó al hospital”.

En ese marco, también cuestionó la postura de algunos integrantes de la oposición, especialmente teniendo en cuenta que dentro del bloque justicialista se encuentra Javier Surt, quien anteriormente estuvo al frente del hospital.

“Realmente no los entiendo. Surt estuvo de director, sabe cómo estaba el hospital y ahora se pone desde un lugar de ataque como si nunca hubiera estado”, manifestó Roman, visiblemente molesto.

Finalmente, el asesor hizo referencia al reciente debate por el área de salud mental y recordó que la dirección del hospital ya había compartido documentación y dictámenes técnicos con los concejales durante reuniones previas sobre esa temática.

Redaccion de 7Paginas