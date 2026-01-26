7PAGINAS

Lunes 26 de enero de 2026
Nueva tragedia vial en Entre Ríos: un camionero falleció tras despistar en la Ruta 127

Un nuevo y trágico siniestro vial se registró en la provincia de Entre Ríos, donde un camionero perdió la vida luego de despistar con su vehículo sobre la Ruta Provincial N° 127, a la altura del departamento La Paz.
Según información oficial, el accidente ocurrió en el kilómetro 117, en la zona del Arroyo Las Tocas. Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un camión jaula perdió el control del rodado, despistó y terminó cayendo, tras lo cual la cabina del vehículo se prendió fuego.

Como consecuencia del incendio, el camionero falleció en el lugar. Hasta el momento, la víctima no fue identificada oficialmente.

Tras el siniestro, personal policial intervino de manera inmediata y dispuso el corte de la ruta para facilitar las tareas de seguridad y peritajes. En tanto, Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para extinguir el incendio que consumió el vehículo.