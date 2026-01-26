Nueva tragedia vial en Entre Ríos: un camionero falleció tras despistar en la Ruta 127

Según información oficial, el accidente ocurrió en el kilómetro 117, en la zona del Arroyo Las Tocas. Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un camión jaula perdió el control del rodado, despistó y terminó cayendo, tras lo cual la cabina del vehículo se prendió fuego.

Como consecuencia del incendio, el camionero falleció en el lugar. Hasta el momento, la víctima no fue identificada oficialmente.

Tras el siniestro, personal policial intervino de manera inmediata y dispuso el corte de la ruta para facilitar las tareas de seguridad y peritajes. En tanto, Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para extinguir el incendio que consumió el vehículo.