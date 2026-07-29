Nueva velada de boxeo amateur en el Gigante Verde

El Gimnasio de calle San Luis y Santa María de Oro volverá a vibrar con una nueva velada boxística que tendrá once peleas y dos serán combates clasificatorios a los Regionales.

Este festival es organizado en conjunto entre Ramón Lescano Promociones y la Comisión Municipal de Boxeo con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia.

Las entradas anticipadas para el evento tienen un costo de 7000 pesos y se pueden adquirir en Minikiosco La Mona ubicado en Balcarce 11 mientras que las mesas con cuatro sillas salen $ 60.000.

La pelea de fondo tendrá enfrente a Tobías Gómez que se medirá ante el ascendente boxeador sanjosesino Federico Bosón. Además en uno de los combates clasificatorios para el Regional, Gonzalo Prette enfrentará Emiliano García.

Cronograma

Jeremías Súarez VS. Santiago Ott

Thiago El alien Zapata VS. Lautaro Pereira

Leonardo «El Alcón» Córdoba VS. Thiago Miranda

El «canguro» Ojeda VS. El «león» Romero

Fabio «la mole» Rodríguez VS. Gastón El «tiernito» Romero

Leonardo Luna VS. Bernando El «hachero» Fleitas

Brandon Olivera VS. Tamir Velázquez

Rojito Bargas VS. Nicolás Díaz

Gonzalo Prette VS. Emiliano «látigo» García

Franco Junco (Colón) VS. Exequiel Jaime (Paraná)

Tobías Gómez VS. Federico Bosón

Por Mariano Almeida Novelli