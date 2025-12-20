Nuevamente es alto el número de motos retenidas en operativos de seguridad en Concordia

El procedimiento se realizó el viernes 19 de diciembre, en el horario de 20 a 23, y estuvo a cargo de distintas unidades de la Policía de Entre Ríos, con la colaboración de áreas municipales vinculadas a la seguridad y el tránsito.

Los controles se desplegaron en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Puente Illia, frente a la Sección Canes; la intersección de Urdinarrain y La Pampa; avenida San Lorenzo y Maipú; y boulevard Ayuí y calle C. Veiga, lugares considerados claves por el movimiento vehicular y peatonal.

Como resultado del operativo, se identificó a un total de 114 personas que circulaban por la vía pública. Además, se procedió a la retención de 19 motocicletas que no contaban con la documentación obligatoria para circular, una situación que vuelve a repetirse y preocupa a las autoridades por la reiteración de este tipo de infracciones.

Asimismo, la Dirección de Tránsito Municipal retuvo un automóvil por distintas irregularidades y se labraron un total de 35 actas, tanto por faltas de tránsito como por incumplimientos a las normativas vigentes.

Del operativo participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas, División Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Policía Científica, Sección Motorizada, GEC, Sección Cuerpo y Guardia, junto a personal de la Dirección de Tránsito Municipal y de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron a 7Paginas, la importancia de estos operativos conjuntos, que buscan prevenir delitos, ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial, al tiempo que remarcaron la necesidad de que los conductores circulen con la documentación correspondiente para evitar sanciones y contribuir a una convivencia más segura en la ciudad.