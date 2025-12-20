7PAGINAS

Sábado 20 de diciembre de 2025
Nuevamente es alto el número de motos retenidas en operativos de seguridad en Concordia

En el marco de los controles preventivos que se vienen desarrollando en distintos sectores de la ciudad, durante la noche del viernes se llevó adelante un operativo de control de ingreso y egreso a Concordia que arrojó como saldo la retención de un importante número de motocicletas por irregularidades en la documentación.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El procedimiento se realizó el viernes 19 de diciembre, en el horario de 20 a 23, y estuvo a cargo de distintas unidades de la Policía de Entre Ríos, con la colaboración de áreas municipales vinculadas a la seguridad y el tránsito.

Los controles se desplegaron en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Puente Illia, frente a la Sección Canes; la intersección de Urdinarrain y La Pampa; avenida San Lorenzo y Maipú; y boulevard Ayuí y calle C. Veiga, lugares considerados claves por el movimiento vehicular y peatonal.

Como resultado del operativo, se identificó a un total de 114 personas que circulaban por la vía pública. Además, se procedió a la retención de 19 motocicletas que no contaban con la documentación obligatoria para circular, una situación que vuelve a repetirse y preocupa a las autoridades por la reiteración de este tipo de infracciones.

Asimismo, la Dirección de Tránsito Municipal retuvo un automóvil por distintas irregularidades y se labraron un total de 35 actas, tanto por faltas de tránsito como por incumplimientos a las normativas vigentes.

Del operativo participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas, División Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Policía Científica, Sección Motorizada, GEC, Sección Cuerpo y Guardia, junto a personal de la Dirección de Tránsito Municipal y de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron a 7Paginas, la importancia de estos operativos conjuntos, que buscan prevenir delitos, ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial, al tiempo que remarcaron la necesidad de que los conductores circulen con la documentación correspondiente para evitar sanciones y contribuir a una convivencia más segura en la ciudad.