Nuevas ambulancias para Colon y Concepción del Uruguay

Las flamantes unidades forman parte de la donación que la CTM realizó al Gobierno de Entre Ríos para mejorar el servicio de emergencias 107 y reforzar la capacidad de respuesta en distintas localidades.

“Fortalecemos la red de traslados interhospitalarios”

Al respecto, Blanzaco, acompañado por el director provincial de Emergencias, José Cáceres, destacó la importancia del trabajo articulado entre los organismos provinciales y la CTM.

“El apoyo de la CTM es fundamental. Con la llegada de más móviles podremos atender situaciones de necesidad en lugares vulnerables, fortaleciendo la red de traslados interhospitalarios”, afirmó el ministro.

El funcionario recordó que en la jornada anterior se concretaron entregas similares en Concordia y Chajarí, y valoró “el crecimiento sostenido que viene desarrollando el servicio 107 en todo el territorio entrerriano”.

Unidades de distinta complejidad

Cabe mencionar que la ambulancia destinada al hospital San Benjamín de Colón es de media complejidad, mientras que la unidad entregada al hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay es de alta complejidad, en virtud de que este centro de salud cumple funciones regionales y recibe derivaciones de otras localidades.

Por eso que Jose Caceres apunto que, con estas incorporaciones, el Ministerio de Salud busca mejorar la capacidad operativa y la cobertura de emergencia para garantizar una atención más rápida y eficiente para los entrerrianos”, concluyo.

