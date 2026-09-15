Nuevas garitas para el transporte urbano de Concordia: estos son los puntos donde serán instaladas

La Municipalidad de Concordia inició la instalación de nuevas garitas destinadas a los usuarios del transporte urbano de pasajeros, una intervención que forma parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

Los nuevos refugios buscan mejorar las condiciones de espera de quienes utilizan diariamente el servicio de colectivos, especialmente trabajadores, estudiantes y adultos mayores.

Diseño moderno y energía solar

Según se informó desde la Subsecretaría de Obras Públicas a 7Paginas, las nuevas garitas fueron construidas íntegramente con chapas de diferentes espesores —lisas planas, plegadas y perforadas— y caños estructurales.

Cada refugio cuenta con iluminación mediante dos plafones LED, alimentados por un panel solar instalado sobre la cubierta y protegido mediante un sistema antivandálico.

Además, incorporan información mediante código QR. A través de este sistema, los pasajeros podrán acceder a datos vinculados con su ubicación y los recorridos de las distintas líneas de colectivos.

Desde el área municipal señalaron que la iniciativa busca dar respuesta a una demanda planteada por los usuarios del transporte urbano.

“Se pensó en un diseño moderno, de confort y seguro para los vecinos, a quienes les pedimos que cuiden estos espacios al momento de su uso. Estos refugios son esenciales para los trabajadores, estudiantes y adultos mayores que esperan el transporte público todos los días”, expresaron desde la Subsecretaría de Obras Públicas.

Las garitas retiradas serán reutilizadas

Desde el Municipio también explicaron que los refugios que sean retirados para ser reemplazados por las nuevas estructuras no serán descartados.

Las garitas existentes serán acondicionadas y posteriormente colocadas en otros sectores de Concordia, con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura de refugios para quienes utilizan el transporte público.

Estos son los puntos donde se instalarán

Los nuevos refugios urbanos estarán ubicados en distintos puntos de Concordia. El listado informado por la Municipalidad comprende:

Boulevard San Lorenzo y Humberto Primo.

Boulevard San Lorenzo, entre Perú y Concejal Veiga.

Boulevard San Lorenzo y Tavella.

Boulevard San Lorenzo, entre Concejal Veiga y Laprida.

Boulevard San Lorenzo, entre 25 de Mayo y Sarmiento.

Boulevard San Lorenzo, entre Sarmiento y San Luis.

Avenida Eva Perón y boulevard San Lorenzo.

Boulevard San Lorenzo y Mariano Moreno.

Boulevard San Lorenzo y Maipú.

Avenida Salto Uruguayo y Maipú.

Avenida Salto Uruguayo y Lamadrid.

Avenida Gerardo Yoya y boulevard San Lorenzo.

Avenida Eva Perón, entre Morrogh Bernard y boulevard San Lorenzo.

Avenida Eva Perón, entre Chabrillón y República del Brasil.

Avenida Eva Perón y Gregoria Pérez.

Avenida Eva Perón y Cadario.

Avenida Eva Perón y Lieberman.

Avenida Eva Perón y Arévalo.

Avenida Eva Perón y O’Connor.

Hipólito Yrigoyen y Buenos Aires.

Hipólito Yrigoyen y Mitre.