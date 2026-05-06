Nuevas jornadas de la feria de emprendedores de la economía social en la plaza 25 de mayo

La propuesta se desarrollará los días jueves 7 y viernes 8, jueves 14 y viernes 15, y jueves 21 y viernes 22, en el horario de 08:00 a 20:00 horas, ofreciendo a la comunidad una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales.

En la feria se podrán encontrar panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas, además de artesanías, plantas y productos sublimados, entre otros.

El jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, destacó la importancia de estos espacios al señalar que “estas ferias no solo permiten visibilizar el trabajo de nuestros emprendedores, sino también fortalecer la economía local y generar oportunidades reales de comercialización”.

Asimismo, Parra remarcó que “desde el municipio seguimos acompañando el crecimiento de cada proyecto, apostando a la producción local, al trabajo genuino y al desarrollo de una economía más inclusiva”.

La Feria de Emprendedores de la Economía Social se consolida así como un espacio de encuentro entre productores y vecinos, promoviendo el consumo responsable y el desarrollo sustentable en la ciudad.