Nuevo accidente en el mismo semáforo ubicado en uno de los ingresos a Concordia

Un fuerte siniestro vial se registró en las primeras horas de la madrugada de este sábado 6 de junio en uno de los principales accesos a la ciudad. El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 3:00 horas, en la intersección semaforizada de la Avenida Presidente Perón y la Ruta Provincial 22, en la zona sur de Concordia, movilizando al personal policial y a los agentes de control urbano.

Al tomar conocimiento del accidente, efectivos de la Comisaría Villa Adela se comisionaron de inmediato en el lugar del hecho. Allí constataron la colisión entre dos automóviles de la misma marca: un Volkswagen Gol Trend y un Volkswagen Gol Power.

De acuerdo con la información oficial suministrada por las autoridades policiales a la redacción de 7Paginas, el Volkswagen Gol Trend era conducido por un hombre de 40 años y transitaba por la Avenida Presidente Perón, ingresando desde la Autovía Artigas (Ruta Nacional 14) con dirección hacia la zona de Benito Legerén, mientars que el Volkswagen Gol Power: Marchaba al mando de un ciudadano de 38 años, quien se desplazaba por la misma avenida pero en sentido inverso, con destino hacia el sector del Parque Industrial.

Por causas que las pericias mecánicas intentan establecer, al llegar a la esquina regulada por el complejo de semáforos, ambos vehículos no lograron esquivarse y protagonizaron una violenta colisión.

Afortunadamente, y a pesar del horario y la velocidad estimada en este tipo de arterias de acceso, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas de ninguna consideración en ninguno de los dos automóviles. Los conductores lograron salir por sus propios medios de los habitáculos y se encontraban en buen estado de salud.

La situación se limitó exclusivamente a importantes daños materiales en las estructuras de las carrocerías de ambos rodados. En el lugar, además del personal de la Comisaría Villa Adela que ordenó el perímetro preventivo, se dio intervención formal a los inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes labraron las actuaciones correspondientes y procedieron a controlar la documentación reglamentaria de los automovilistas.