7PAGINAS

Viernes 30 de enero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Nuevo accidente fatal en Entre Ríos: tres muertos tras un choque frontal en Ruta 18

Un nuevo y trágico siniestro vial sacudió este viernes a la provincia de Entre Ríos, cuando un choque frontal entre un camión y una camioneta dejó como saldo tres personas fallecidas y una herida de gravedad.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El hecho ocurrió durante la mañana sobre la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 77, en la zona del Paraje Las Tunas, en cercanías de la ciudad de Viale, departamento Paraná, en inmediaciones de la Escuela Belgrano.

Según la información recabada, el impacto se produjo entre un camión de origen brasileño con semirremolque y una camioneta Nissan Frontier en la que se desplazaban cuatro personas. Como consecuencia del violento choque, tres ocupantes de la camioneta fallecieron en el acto, mientras que una cuarta persona resultó con lesiones de gravedad, quedando atrapada en el interior del vehículo.

La víctima herida fue asistida por los servicios de emergencia que trabajaron intensamente en el lugar y posteriormente trasladada a un centro hospitalario para su atención.

De acuerdo a los primeros datos policiales, el camión transportaba carne con destino a la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, y era conducido por un hombre de 31 años, de nacionalidad brasileña, identificado como Andre Fernando Robledo Pereira Junior.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de emergencias y bomberos, quienes realizaron tareas de asistencia, rescate y ordenamiento del tránsito.