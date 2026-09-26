Nuevo escándalo en el club Colegiales: aprehendieron a un hombre por robar energía eléctrica

El Club Colegiales de Concordia vuelve a quedar vinculado a un procedimiento policial. Esta vez, personal de Comisaría Segunda intervino durante la noche del viernes en la sede de la institución, luego de que vecinos alertaran por un corte en el suministro eléctrico y la presencia de una persona manipulando el tendido.

Según informaron a 7Páginas, al llegar al lugar los funcionarios policiales encontraron a un hombre de 37 años realizando maniobras sobre la instalación eléctrica, presuntamente con el objetivo de concretar una conexión clandestina al suministro de energía.

Ante esta situación se dio intervención a la Fiscalía a cargo del Dr. José Arias, quien dispuso la aprehensión del hombre por el supuesto delito de hurto de energía eléctrica.

Durante el procedimiento, además, los efectivos secuestraron herramientas y una escalera que habrían sido utilizadas para realizar la conexión.

Otro episodio que involucra al club

El procedimiento se produce pocos días después de otro episodio que tuvo como protagonista al presidente del Club Colegiales, Ramón “Chupa” Sosa, quien fue detenido en el marco de una investigación por la presunta sustracción de mercadería de un supermercado de Concordia.

Ahora, una nueva intervención policial vuelve a poner a la institución en el centro de un procedimiento judicial, aunque en este caso la investigación está vinculada a una presunta conexión clandestina de energía eléctrica.

La responsabilidad penal del hombre aprehendido y las circunstancias concretas del hecho deberán ser determinadas por la Justicia en el marco de la investigación.