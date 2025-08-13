Nuevo hecho delictivo sacude a Federación: roban importante suma de dinero en la zona norte

En el momento del robo, la propietaria no se encontraba en el lugar, y trascendió que de la casa sustrajeron una suma importante de dinero.

Fuentes señalaron que el vehículo de la damnificada fue hallado posteriormente en un sector de los barrios de Federación.

Al cierre de la tarde, reinaba un marcado hermetismo por parte de la Policía, que se encuentra trabajando para esclarecer el caso. Sin embargo, una fuente confiable indicó a 7Paginas que las investigaciones se orientan hacia personas locales como posibles responsables.

(Noticia en desarrollo)