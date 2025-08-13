7PAGINAS

Miércoles 13 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Nuevo hecho delictivo sacude a Federación: roban importante suma de dinero en la zona norte

Un nuevo robo contra la propiedad privada, generó preocupación en la ciudad de Federación durante la tarde de este miércoles. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona norte, a la que uno o más delincuentes habrían ingresado a través de una ventana.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En el momento del robo, la propietaria no se encontraba en el lugar, y trascendió que de la casa sustrajeron una suma importante de dinero.

Fuentes señalaron que el vehículo de la damnificada fue hallado posteriormente en un sector de los barrios de Federación.

Al cierre de la tarde, reinaba un marcado hermetismo por parte de la Policía, que se encuentra trabajando para esclarecer el caso. Sin embargo, una fuente confiable indicó a 7Paginas que las investigaciones se orientan hacia personas locales como posibles responsables.

(Noticia en desarrollo)

 