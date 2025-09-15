7PAGINAS

Lunes 15 de septiembre de 2025
Nuevo juicio por jurados en Concordia

Tras seleccionarse hoy a los miembros del jurado popular, que recibieron las instrucciones preliminares, comenzará mañana, a partir de las 8.30, un nuevo juicio por jurados en la ciudad de Concordia. El debate se extenderá hasta el viernes próximo en la sede de la sección local del Colegio de la Abogacía (Hipólito Irigoyen 629), en el marco del legajo “Escobar, Rubén Darío s/ Homicidio en ocasión de robo”.
El juez técnico será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Larocca Rees, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Martín Nuñez y Mario Guerrero, y la fiscal Natalia Conti. Por su parte, el defensor oficial Alejandro Giorgio asistirá al imputado, que llega al juicio en libertad.

Será el centésimo cuadragésimo juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal. El debate será público y el ingreso limitado a la capacidad de la sala.

