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Miércoles 12 de agosto de 2026
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Nuevo taller de “Storytelling” en puerto TEC de Concordia

La Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia informa que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del taller no arancelado de “Storytelling”, en el marco del programa nacional Punto Digital.
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Redacción 7Paginas

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La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas y recursos comunicacionales para aprender a estructurar y contar historias de manera efectiva, favoreciendo una comunicación más atractiva y la generación de vínculos con diferentes públicos.

Durante la capacitación se abordarán técnicas y estrategias para construir relatos que despierten interés, transmitan emociones y permitan fortalecer la conexión con una comunidad o audiencia.

El taller se desarrollará el martes 18 de agosto, a las 11:00 horas, en Puerto Tec (Galpón N.º 1 de la Costanera), será un único encuentro, bajo la modalidad presencial con transmisión virtual.

INSCRIPCIONES

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente formulario: https://bit.ly/4gajBd7

Para más información y consultas, comunicarse vía WhatsApp al 345 508 4941 o a través de las redes sociales oficiales: @concordia.innovacion y @espaciosinnovacion.concordia.