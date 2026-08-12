Nuevo taller de “Storytelling” en puerto TEC de Concordia

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas y recursos comunicacionales para aprender a estructurar y contar historias de manera efectiva, favoreciendo una comunicación más atractiva y la generación de vínculos con diferentes públicos.

Durante la capacitación se abordarán técnicas y estrategias para construir relatos que despierten interés, transmitan emociones y permitan fortalecer la conexión con una comunidad o audiencia.

El taller se desarrollará el martes 18 de agosto, a las 11:00 horas, en Puerto Tec (Galpón N.º 1 de la Costanera), será un único encuentro, bajo la modalidad presencial con transmisión virtual.

INSCRIPCIONES

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente formulario: https://bit.ly/4gajBd7

Para más información y consultas, comunicarse vía WhatsApp al 345 508 4941 o a través de las redes sociales oficiales: @concordia.innovacion y @espaciosinnovacion.concordia.