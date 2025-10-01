Nuevos días y horarios para tramitar el Boleto Gratuito y el Boleto Concordiense

Para quienes aún deban realizar el trámite, la atención se mantiene en los siguientes lugares y horarios:

Plaza 25 de Mayo: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs.

Terminal de Ómnibus: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs.

Dirección de Tránsito y Transporte: Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 hs.

Información importante

El inconveniente técnico que impedía aplicar de manera conjunta el Boleto Concordiense con el Boleto Estudiantil ya fue solucionado. Por lo tanto, aquellos estudiantes que no pudieron completar el trámite anteriormente, ahora pueden hacerlo sin inconvenientes.

Además, todos los usuarios que cuentan con Tarifa Social Federal —como jubilados, beneficiarios de pensiones, ex combatientes de Malvinas y personas trasplantadas— no necesitan realizar ningún trámite adicional.