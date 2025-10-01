7PAGINAS

Miércoles 1 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Nuevos días y horarios para tramitar el Boleto Gratuito y el Boleto Concordiense

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informó que las personas que realizaron la actualización de sus datos los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre ya tienen el beneficio reflejado en el sistema.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Para quienes aún deban realizar el trámite, la atención se mantiene en los siguientes lugares y horarios:

Plaza 25 de Mayo: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs.

Terminal de Ómnibus: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs.

Dirección de Tránsito y Transporte: Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 hs.

Información importante

El inconveniente técnico que impedía aplicar de manera conjunta el Boleto Concordiense con el Boleto Estudiantil ya fue solucionado. Por lo tanto, aquellos estudiantes que no pudieron completar el trámite anteriormente, ahora pueden hacerlo sin inconvenientes.

Además, todos los usuarios que cuentan con Tarifa Social Federal —como jubilados, beneficiarios de pensiones, ex combatientes de Malvinas y personas trasplantadas— no necesitan realizar ningún trámite adicional.