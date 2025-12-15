Números moderados en las termas de Federación y expectativas de repunte para las fiestas

Si bien el movimiento turístico fue acotado, desde el sector destacan que los registros no resultan negativos si se los analiza en el contexto del calendario. Además, se observa una tendencia que podría comenzar a revertirse en los próximos días, ya que son varios los turistas que eligen Federación para celebrar las fiestas de fin de año.

Durante el último fin de semana, el Complejo Termal de Federación registró ingresos moderados: el viernes ingresaron 729 personas, el sábado 1.305 y el domingo 1.451, alcanzando un total de 3.485 visitantes. En cuanto a la ocupación hotelera, se ubicó en torno al 30 por ciento, un nivel que permite sostener la actividad en un destino que cuenta con unas 13.000 plazas disponibles.

Expectativas para el verano

Sobre las perspectivas de cara a la temporada estival, Adriana, propietaria del complejo hotelero Irupé, se refirió al panorama turístico en diálogo con el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación. La empresaria señaló que diciembre suele ser un mes tranquilo, especialmente en su primera parte, ya que muchas personas están enfocadas en despedidas, compromisos de fin de año y la organización de las vacaciones.

Sin embargo, destacó que en los últimos años creció notablemente la cantidad de turistas que eligen viajar durante Navidad y Año Nuevo, una tendencia que genera expectativas positivas para el sector. “Cada vez hay más gente que viene para fin de año, principalmente para Año Nuevo, pero también para Navidad”, explicó.

En cuanto al perfil del visitante, Adriana remarcó que el turismo cambió en los últimos tiempos. Si bien históricamente el verano era una etapa dominada por el turista individual, actualmente se observa un crecimiento de los viajes en grupo y excursiones organizadas. “La gente se vuelca mucho al tour, a salir en grupo y a que le organicen todo”, señaló, lo que llevó a los hoteles a adaptarse y combinar contingentes con huéspedes individuales.

Respecto a las reservas, indicó que todavía no hay números concretos para el verano, ya que las modalidades de viaje cambiaron y las decisiones se toman cada vez más sobre la marcha. “Antes desde octubre ya se reservaba para el verano. Hoy la gente viaja por períodos más cortos y con mayor frecuencia durante el año”, explicó.

Finalmente, sostuvo que si bien aún no hay certezas, las consultas comenzaron a incrementarse a través de distintos canales como WhatsApp, mail y teléfono. “El teléfono suena y hay consultas, lo que es una buena señal”, concluyó, dejando abierta la expectativa de una temporada que podría ir tomando forma en las próximas semanas.