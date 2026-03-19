“Nunca se puso en duda la obra”, afirmó Frigerio sobre la ruta 2 entre Chajarí y Santa Ana

En diálogo con Radio Chajarí fue enfático en su respuesta: “Eso siempre estuvo incluido. Las obras y los accesos a la ruta que va a Santa Ana y Villa del Rosario siempre fue un compromiso de nuestra parte. Acá lo que estaba discutiéndose fue de dónde salía la plata. Nunca se puso en duda la obra. El Banco puso objeciones para algunos tramos, no sólo en el norte de la provincia (…) la vamos a hacer con recursos presupuestarios o con alguna concesión. Nunca estuvo en discusión que esa ruta se iba a hacer. Vamos a intervenir el cien por ciento de las rutas provinciales, después de décadas de desidia y abandono”, explicó, dejando entrever cierto enojo por el estado de repercusión del tema.

Al plantearle que la región viene con promesas desde hace muchas décadas sobre las obras en rutas, Frigerio respondió: “No estuvieron 24 meses como yo, estuvieron 20, 30, 40 años. Nosotros en dos años estamos haciendo cosas que no se hicieron en décadas, y sin recursos. Hoy la provincia no tiene plata, aun así, estamos llevando adelante un montón de obras, en rutas, escuelas que no se habían arreglado (…)”.

Volviendo sobre lo que fue molestia entre los intendentes frente a la audiencia pública en cuestión, Frigerio dijo que él le había aclarado a algunos sobre el tema. “Eso es anecdótico (…) Lo importante es que la obra se va a hacer. Los vecinos de Chajarí, Villa del Rosario y Santa Ana van a ver cómo se hacen esas obras”.

Más adelante, esa molestia se vislumbró al expresar: “Si algo tengo abierto, es mi teléfono (…) para la próxima, antes de enojarse, hay que levantar el teléfono y hablar. El gobernador siempre va a atender. Esta no es una decisión nuestra, sino del BID (…) lo importante es que se haga”.

“Estamos reconfigurando el grupo 3 (obras viales), porque hay varias obras de ese grupo que ahora se harán con organismos multilaterales, para incluir todo el resto de las obras que no se financian con el BID u otros organismos”, apuntó.

La Paz

Con respecto al tramo vial que va desde la rotonda de acceso a La Paz hasta el interior de la localidad, que también fue reclamado por el intendente Walter Martin tras la audiencia pública, Frigerio aclaró que la provincia tiene “responsabilidad primaria en todo lo que son rutas provinciales, caminos de la producción (…) después hay responsabilidad de los municipios, accesos que no son rutas, obras de saneamiento, cloacas, basurales, las calles (…) Una vez que cumplamos nuestra responsabilidad, si podemos, por supuesto vamos a asistir a los municipios. Claramente sería irresponsable si avanzo en obras municipales sin tener saneadas las obras provinciales”.

“Municipios con más solvencia que la provincia”

Sobre la situación de los recursos en las arcas provinciales, Frigerio resaltó que “en este momento, los municipios tienen más plata que la provincia. Me dejaron una provincia con el 95 por ciento del presupuesto destinado a salarios y jubilaciones. Con cien mil sueldos todos los meses, y 76 mil jubilaciones”. Al respecto, agregó que “el 95 por ciento de todos los gastos de la provincia se lleva ese presupuesto. Imagínese si los municipios (…) no tienen más recursos que la provincia -preguntó- probablemente no la totalidad pero la gran mayoría de los municipios tienen más solvencias que la provincia”.

Escuelas

Con relación a las escuelas N° 2 “Alvarez Condarco” y otra institución de San Jaime que requieren de una inmediata intervención en su estructura edilicia, el gobernador brindó una respuesta general. “Tenemos la responsabilidad de poner en valor el cien por ciento de las escuelas (…) ya arreglamos el 40 por ciento, en 24 meses, es bastante. No estoy conforme. Tengo que intervenir en el cien por ciento y estamos trabajando para lograr el objetivo. Me desvela. Estoy todos los días pensando en cómo hacerlo más rápido, más eficiente, más barato. Decenas de empresas se están presentando en las licitaciones (…) antes una o dos y por eso pagábamos de más, porque no había competencia (…) los cambios redundan en la posibilidad de hacer con menos plata más obras que antes”, se explayó.

“Necesitamos que al Gobierno nacional le vaya bien”

“Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, sin especulación política, partidaria, sin pensar en el lugar que voy a ocupar yo mañana (…) los argentinos no aguantan más frustraciones. Me da bronca, siento, muchas veces que una parte de la oposición parece que disfruta los errores o traspiés del gobierno nacional (…) Quiero y necesito que le vaya bien, que mejore el consumo, que mejore el poder de compra del salario (…) Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que le vaya bien. No me importa el partido político, la situación personal (…)”, planteó el gobernador en otro tramo de charla. En el mismo sentido, admitió la “delicada situación que vive la gente, están pasando momentos muy difíciles, ver a los políticos peleándose por migajas del poder, lo que hace es alejar a la gente de la política (…) la política necesita grandeza”.

En alusión a la oposición o a quienes fueron referentes de gobiernos anteriores, Frigerio cuestionó: “Ahora ven los baches, estuvieron casi 40 años gobernando la provincia, porque no arreglaron las rutas o las escuelas”.

Recursos de la CAFESG

En tanto, sobre los recursos de la CAFESG, el gobernador señaló que se mejoró la pelea con el gobierno nacional para recibir más precio por la generación de energía de la represa de Salto Grande. “Todavía no tenemos los recursos que nos merecemos, por eso no di de baja a la demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Imagínense si hubiéramos hecho esta demanda 20 años atrás (…)”, deslizó, recordando que la provincia también tiene una demanda judicial por la Caja de Jubilaciones.

En lo concerniente a Salto Grande “mejoramos el 25 por ciento. Por lo menos que nos paguen como a Yacyretá. En la Corte nos dijeron que nunca habían escuchado ese planteo. La idea es dar la pelea en la política y, si no se puede, en la Justicia, para que no nos discriminen más”, cerró Frigerio.