Obra vial estratégica: comenzó la repavimentación de la calle Francisco Ramírez en Federación

En el marco del plan de mejoramiento de la trama vial urbana que lleva adelante el gobierno local, el presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, recorrió en la mañana de este martes el inicio de los trabajos para la esperada obra de repavimentación de la calle Francisco Ramírez.

Las tareas preparatorias están a cargo del personal de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, quienes desplegaron maquinaria pesada y cuadrillas de operarios en el sector. Debido al despliegue técnico y para garantizar la seguridad de los trabajadores, las autoridades informaron que el tránsito vehicular se encuentra totalmente interrumpido en dicha arteria, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Las Rosas y Las Camelias, por lo que se solicita a los vecinos circular con precaución y utilizar vías alternativas.

Una intervención profunda y definitiva

Durante su recorrida por el sector, el intendente Bravo dialogó con los operarios y brindó detalles a 7Paginas sobre los alcances de este proyecto vial, el cual busca resolver el deterioro de la calzada en una zona de intenso flujo automotor:

“Estamos acá en calle Ramírez, una zona que sabíamos que había que intervenir con mayor profundidad y de manera más concreta. Por eso, tomamos la decisión junto a todo el equipo de trabajo de repavimentar la arteria en su totalidad, y hoy ya estamos avanzando a paso firme en las tareas sobre la media calzada”, explicó el jefe comunal.

Bravo destacó además el impacto positivo que tendrá esta infraestructura una vez habilitada: “La idea central es intervenir y completar toda esta cuadra para que quede un trabajo definitivo. Es una arteria muy utilizada por la comunidad y, sin dudas, con esta obra va a mejorar muchísimo la circulación diaria de los vecinos del barrio y de todos los federaenses”.

Los trabajos continuarán durante los próximos días con las tareas de movimiento, nivelación de suelo y posterior volcado del nuevo pavimento, consolidando la inversión municipal en infraestructura pública y servicios para la ciudad.