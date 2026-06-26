Obras públicas, desarrollo portuario e innovación: el gabinete de Azcué repasó los principales proyectos estratégicos para Concordia

Avanzan las obras del Plan de Infraestructura

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el informe presentado por el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, quien detalló el estado de las obras actualmente en ejecución, los procesos licitatorios en marcha y las intervenciones previstas para las próximas semanas.

Según se informó, el municipio lleva adelante nueve obras en ejecución o programadas. Entre ellas se destacan la primera etapa del Plan de Pavimentación, la repavimentación de calle Ricardo Rojas, la construcción de la Plaza de la Cultura, los trabajos en el Canal Salto Uruguayo, obras de cordón cuneta y la construcción del pilar que albergará el avión Mirage, además de otros proyectos próximos a iniciarse.

Asimismo, seis procesos licitatorios transitan distintas instancias administrativas. Entre ellos figuran la segunda etapa del Plan de Pavimentación, la instalación de nuevas garitas para el transporte urbano, trabajos de bacheo, adoquinado y futuras obras de infraestructura vial.

Durante el encuentro también se revisó el avance físico y administrativo de cada intervención con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Concordia será sede de las Jornadas IDERA

Otro de los temas abordados fue la organización de las XX Jornadas IDERA y del Seminario de Naciones Unidas en América del Sur, considerado el encuentro más importante del país en materia de información geoespacial e inteligencia territorial.

Bajo el lema «Datos que conectan territorios, decisiones inteligentes que impulsan el desarrollo», la actividad reunirá en Concordia a representantes de organismos nacionales, provinciales, municipales, universidades e instituciones internacionales.

Desde el municipio destacaron que el evento permitirá fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales mediante el uso de tecnologías aplicadas a la planificación territorial, optimizando recursos y mejorando la toma de decisiones para responder a las necesidades de la comunidad.

Gestiones para el dragado del Paso San Francisco

En materia de desarrollo productivo, el secretario Sebastián Arístides presentó un informe sobre la reunión técnica mantenida con especialistas de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en el marco de las gestiones destinadas a mejorar la navegabilidad del río Uruguay como parte del proyecto del Puerto de Barcazas, la modernización del Parque Industrial y la futura Zona de Actividades Logísticas.

Los técnicos de CARU ratificaron las conclusiones elaboradas previamente por la consultora SERMAN, señalando que las obras prioritarias para permitir la navegación de convoyes de tres barcazas entre Colón-Paysandú y Concordia-Salto son el dragado del Paso San Francisco, en un tramo aproximado de 2,3 kilómetros, y la ejecución de las correspondientes tareas de balizamiento.

Como conclusión de la reunión, el gabinete municipal acordó continuar impulsando las gestiones políticas y administrativas necesarias para concretar estas obras, promoviendo además el acompañamiento de las autoridades de la República Oriental del Uruguay, teniendo en cuenta el impacto estratégico y el beneficio binacional que representan para el desarrollo logístico, portuario y productivo de toda la región.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas