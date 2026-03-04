Obras públicas y salud, los ejes de una recorrida del intendente en Federación

Nuevos nichos en el Cementerio y avance en avenida Alem

En primer lugar, el intendente visitó el Cementerio Municipal, donde se está llevando adelante la construcción de 44 nuevos nichos. La obra permitirá ampliar la capacidad operativa del lugar y dar respuesta a una necesidad concreta de la comunidad.

Posteriormente, se trasladó hacia la avenida Alem, donde avanza la pavimentación de esta arteria clave para la circulación urbana. Actualmente, los trabajos se concentran en el preparado de la traza para el posterior volcado de hormigón y la continuidad de la obra, considerada estratégica tanto para los vecinos como para quienes visitan la ciudad.

Evaluación de jornadas de salud y vacunación

La agenda también incluyó una evaluación de las jornadas y abordajes de Atención Médica y Vacunación desarrollados en distintos centros de salud. Junto a la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, el intendente recorrió el Centro de Salud San Carlos, completando el circuito que también incluyó el Centro de Salud Evita (Alem) y el Centro de Salud Perpetuo Socorro (ex emplazamiento), con el objetivo de alcanzar a la mayor cantidad de familias posible.

Durante las jornadas se realizaron controles médicos generales, controles odontológicos y actualización del calendario de vacunación, en especial para completar las fichas escolares obligatorias ante el inicio del ciclo lectivo.

La atención estuvo a cargo de la Dra. Mónica Hernández y el odontólogo Domingo Flurin. Desde el municipio destacaron la amplia participación de las familias y agradecieron la confianza depositada en los equipos de salud, subrayando la importancia de estas acciones preventivas para el bienestar de la comunidad.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas