Obras y prevención climática fueron los ejes de la reunión de gabinete de Frigerio

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó una nueva reunión de gabinete provincial en la que ministros y secretarios realizaron un seguimiento de la marcha de la obra pública y coordinaron distintas políticas destinadas a atender situaciones sociales y laborales que atraviesan distintos sectores de la provincia.

Entre los principales temas de la agenda estuvieron el avance de las obras de infraestructura, la prevención ante posibles contingencias climáticas y la situación de los trabajadores afectados por los despidos en la firma Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay.

Seguimiento de las obras en toda la provincia

La reunión comenzó con un relevamiento de la infraestructura que se encuentra en ejecución en Entre Ríos.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, explicó que se realizó un “seguimiento departamento por departamento del avance de las obras, tanto en rutas como en hospitales y escuelas”.

Según señaló, esta evaluación tiene como objetivo garantizar la continuidad de los trabajos y sostener el ritmo de ejecución de las obras en los distintos puntos de la provincia.

Preparativos frente al fenómeno de El Niño

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la prevención ante las contingencias climáticas y, particularmente, las posibles consecuencias asociadas al fenómeno de El Niño.

Troncoso destacó el trabajo que se viene desarrollando junto a los intendentes y los comités de crisis de los distintos municipios.

En ese sentido, habló de un “abordaje integral de la mesa transversal que estamos teniendo en todos los municipios junto a los intendentes con los comités de crisis para prevenir el fenómeno de El Niño y sus consecuencias”.

Como parte de esta estrategia, las autoridades provinciales programaron una reunión con los intendentes de los departamentos considerados más expuestos a este tipo de adversidades climáticas.

Alivio fiscal para los trabajadores de Granja Tres Arroyos

La situación de los trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay también ocupó un lugar importante en la reunión de gabinete.

Los funcionarios destacaron el decreto firmado por el gobernador Frigerio, que establece un alivio impositivo destinado a los trabajadores afectados.

“Lo hablamos con los sindicatos también, y fue muy receptado y valorado”, afirmó Troncoso.

El ministro remarcó que la medida se suma a otras acciones impulsadas por el Gobierno provincial para reducir el impacto de la crisis sobre los trabajadores y sus familias.

“Esto se suma a todas las medidas que estamos tomando desde el gobierno y por pedido del gobernador para morigerar y menguar el impacto en los trabajadores”, sostuvo.

Entre las herramientas mencionadas se encuentran la conciliación obligatoria, la asistencia alimentaria y la entrega de subsidios a las familias afectadas.

Una mesa de trabajo entre tres provincias

Finalmente, Troncoso destacó la conformación de una mesa conjunta de carácter interprovincial integrada por los ministros de Trabajo de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

La iniciativa surgió por decisión de los respectivos gobernadores y apunta a coordinar acciones frente a la situación de la empresa y sus trabajadores.

El objetivo será avanzar en un abordaje conjunto que permita encontrar herramientas para reducir las consecuencias de la crisis y brindar respuestas coordinadas desde las tres jurisdicciones.

“Ver cómo se puede hacer un abordaje también interprovincial para alivianar el impacto en los trabajadores”, resumió Troncoso al referirse al propósito de esta instancia de trabajo.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas