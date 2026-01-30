Ocho salones comunitarios de Concordia que estaban abandonados, fueron recuperados y hoy funcionan como espacios culturales y recreativos

El trabajo se realizó a través de la Dirección de Desarrollo Barrial, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, mediante un esfuerzo conjunto con distintas áreas municipales que permitió el reacondicionamiento integral de estos edificios, devolviéndoles funcionalidad y vida comunitaria.

Desde el área destacaron a 7Paginas, que estos espacios “son muy valorados por los vecinos”, ya que permiten el desarrollo de talleres culturales, actividades deportivas, propuestas recreativas y educativas, fortaleciendo el vínculo social en los distintos barrios.

Actualmente, Concordia cuenta con 27 salones comunitarios en funcionamiento, distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, que cumplen un rol clave como puntos de encuentro y participación vecinal.

El rol fundamental de los vecinos

Esta semana se concretó la recuperación del salón comunitario del barrio Salto Chico, en la zona norte de la ciudad. En este caso, el compromiso de los vecinos fue determinante, ya que, pese a haber permanecido cerrado durante un largo período, el espacio fue cuidado por la propia comunidad, evitando hechos de vandalismo.

“Este salón en particular no fue vandalizado porque estuvo bajo el cuidado de los mismos vecinos. Ellos valoran mucho estos espacios y se contagian al ver que se los limpia, restaura y se los deja en condiciones”, señalaron desde Desarrollo Barrial.

Además, adelantaron que a partir de ahora se incorporarán distintas actividades municipales destinadas a los vecinos de Salto Chico, La Bianca y zonas aledañas, reforzando el uso social y comunitario del lugar.