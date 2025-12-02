Octava fecha del interclubes de boxeo en La Bianca

El festival boxístico contará con la presencia de púgiles de Concordia, Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Feliciano y Federal. En el combate de fondo, el local Federico «Maquinita» Borda enfrentará a Miguel Fein de Los Charrúas en la categoría hasta 75 kilogramos.

En pesos pesados, Gustavo Vilches se medirá con Nahuel Vera de Feliciano. Además en hasta 91 kilogramos, Ayrton Sena se medirá con el uruguayense Sebastián Ugón y en la categoría hasta 56 kilogramos, Yamil Camacho tendrá enfrente a Iván Araujo.

También habrá combates femeninos con las presencias de las campeonas Melina Peralta y Sofía Palacios.

Se estará entregando la Copa “Municipalidad de Concordia”.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Minikiosco La Mona a $5000.