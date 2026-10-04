“Octubre Rosa en Concordia: LALCEC advierte por el fuerte aumento de mujeres sin obra social que buscan mamografías”

En el comienzo de Octubre Rosa, el mes destinado a generar conciencia sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama, la presidenta de LALCEC Concordia, Rosita Borches, brindó una nota al programa Punto de Inflexión de Radio Rivadavia Concordia donde contó sobre las actividades que la institución lleva adelante durante todo el año.

Borches destacó que una de las principales preocupaciones que observan desde LALCEC es el crecimiento de la demanda de personas que no cuentan con cobertura médica y necesitan acceder a controles preventivos.

“Se incrementó demasiado el número de mujeres sin obra social que concurren a LALCEC”, señaló la dirigente, quien explicó que la institución procura dar respuesta a quienes no pueden acceder a los estudios por sus propios medios.

Según relató, también se presentan casos de personas que cuentan formalmente con una obra social, pero que por diferentes circunstancias no logran obtener la atención o los estudios que necesitan. En esas situaciones, desde LALCEC evalúan cada caso y, cuando consideran que existe una necesidad concreta, también brindan asistencia.

Mamografías gratuitas durante todo octubre

En el marco de Octubre Rosa, LALCEC Concordia comenzó con la inscripción para acceder a mamografías gratuitas, una campaña que se extenderá durante todo el mes.

Las personas interesadas pueden acercarse los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11, a la sede de LALCEC, ubicada en Calle Urquiza 769, donde se realiza la inscripción y se entrega la orden correspondiente.

La respuesta inicial fue importante. Según contó Borches, durante la primera jornada se anotaron alrededor de 40 personas.

“Todo el año estamos trabajando con distintos tipos de cáncer, pero en octubre nos toca la campaña del cáncer de mama”, explicó.

La dirigente recordó además que la detección temprana resulta fundamental para iniciar rápidamente los tratamientos y mejorar las posibilidades de recuperación.

También se busca concientizar a los más jóvenes

Las actividades de Octubre Rosa no se limitarán a la realización de estudios médicos. Desde LALCEC también trabajan junto a instituciones educativas para llevar el mensaje de prevención a las escuelas y a la comunidad.

Varias instituciones ya confirmaron su participación, entre ellas Los Naranjos, Escuela Normal, Escuela Mitre, Bachillerato Artístico y San José.

La intención es que alumnos y docentes desarrollen distintas acciones de concientización en plazas, peatonales y otros espacios públicos.

“Lo importante es que se concientizan no solamente los alumnos, sino que los alumnos lo replican en sus casas”, explicó Borches.

El cáncer de mama también puede afectar a los hombres

Otra de las cuestiones que LALCEC busca instalar durante la campaña es que el cáncer de mama no es exclusivamente femenino.

Si bien los casos en hombres son mucho menos frecuentes, también pueden presentarse, por lo que la prevención y la consulta médica resultan importantes para toda la población.

En ese marco, el próximo 20 de octubre, a las 19 horas, se realizará una charla específica sobre cáncer de mama en el salón de OSDE. La exposición estará a cargo del doctor Caíno Velázquez, médico que atiende en LALCEC, acompañado por dos profesionales médicas del Hospital Masvernat.

LALCEC sostiene su trabajo a través de la solidaridad

Borches explicó que la institución sostiene gran parte de su actividad mediante la autogestión y la solidaridad de los vecinos.

LALCEC no recibe aportes económicos permanentes de los gobiernos municipal, provincial o nacional para financiar los estudios preventivos que realiza. Por eso, organiza actividades como té-bingo, venta de productos y otras iniciativas para recaudar fondos.

También cuenta con una tienda solidaria donde se comercializa ropa y calzado para mujeres, hombres y niños, cuyos ingresos contribuyen a financiar las prestaciones.

“Todo el dinero que necesitamos para pagar nuestros gastos es una tarea nuestra. Autogestionado”, remarcó Borches.

Esos recursos permiten afrontar mamografías, análisis y otros estudios vinculados con las campañas de prevención de cáncer de mama, próstata y colon.

Una demanda que crece también en otras campañas

La presidenta de LALCEC explicó que el incremento de la demanda no se limita al cáncer de mama.

Durante la campaña de prevención del cáncer de próstata, por ejemplo, señaló que este año concurrió una importante cantidad de hombres para realizarse estudios de PSA. Posteriormente, profesionales de urología atienden a quienes presentan alguna situación que requiere seguimiento y realizan las derivaciones correspondientes.

En el caso del cáncer de colon, LALCEC entrega órdenes para realizar análisis de sangre oculta. Borches contó además que mantuvieron conversaciones con autoridades del Hospital Masvernat para buscar alternativas ante posibles resultados positivos y que, para el próximo año, se comprometieron a facilitar algunas colonoscopías gratuitas para pacientes que lo necesiten.

La tradicional “Caminata por la Vida”

Otra de las actividades centrales de Octubre Rosa será la tradicional “Caminata por la Vida”, prevista para el domingo 25 de octubre.

El recorrido todavía se encuentra sujeto a las condiciones de la zona costera debido a la situación del río Uruguay. Una de las alternativas contempla salir desde la sede de LALCEC hacia la Costanera, mientras que la otra posibilidad sería continuar por calle Pellegrini hasta llegar al acceso al Parque San Carlos.

La actividad solamente se suspendería en caso de lluvia, según explicó Borches.

Concordia se prepara para vestirse de rosa

Desde LALCEC también convocaron a comercios, instituciones y vecinos a sumarse a la campaña mediante distintos gestos de concientización.

La sede de la institución ya se encuentra iluminada de rosa durante las noches y desde la entidad invitaron a que comercios y particulares incorporen luces, moños, prendas u otros elementos de ese color.

La intención es que durante octubre Concordia se vista de rosa para recordar la importancia de los controles y de la detección temprana.

“La prevención es fundamental para la detección temprana de este tipo de enfermedades”, remarcó Borches durante la entrevista.

Desde LALCEC Concordia, el mensaje vuelve a ser claro: el acceso a los controles preventivos puede marcar una diferencia y, frente al crecimiento de la demanda de personas sin cobertura médica, la institución continúa sosteniendo su tarea mediante el trabajo voluntario y la solidaridad de la comunidad.

Fuente: programa Punto de Inflexión de radio Rivadavia Concordia

Redacción de 7Paginas