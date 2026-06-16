Ocurrió en Concordia: Denunció que le robaron la moto en pleno centro, pero el «ladrón» era el dueño anterior que se la quitó por falta de pago

La denuncia original había sido radicada por una joven de 26 años, quien manifestó que el pasado martes 9 de junio de 2026 le habían sustraído su motocicleta Honda GLH de 150 cc, la cual había dejado estacionada en la calle.

De forma inmediata, los efectivos policiales iniciaron las tareas investigativas complementarias. El procedimiento incluyó un exhaustivo relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad del Servicio de Emergencias 911, así como también de dispositivos de vigilancia privados de los comercios de la zona céntrica.

Al revisar las imágenes, los uniformados lograron establecer la identidad y las características físicas del autor del hecho. Sin embargo, para sorpresa de los propios investigadores, el sospechoso identificado resultó ser el anterior propietario del motovehículo, un joven de 24 años de edad.

Según se informó a 7Páginas, el sujeto de 24 años le había vendido el rodado a la denunciante meses atrás. No obstante, al aducir una presunta falta de pago por parte de la compradora, decidió recuperar el vehículo por mano propia.

Para lograrlo, el joven utilizó un duplicado de la llave original que aún conservaba en su poder, lo que le permitió poner en marcha la moto y llevársela de la vía pública en pocos segundos, sin levantar sospechas de los transeúntes.

Tras el sorpresivo hallazgo, la Policía de Concordia procedió al secuestro y recuperación exitosa del motovehículo. Las actuaciones judiciales correspondientes continúan su curso bajo las directivas de la Fiscalía en turno, que deberá dirimir la situación legal de ambas partes en torno a la transacción y al delito cometido.