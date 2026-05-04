Ocurrió en Concordia: menores al volante y alcoholizados atacaron una vivienda

Una madrugada que debía ser de descanso terminó en un violento episodio para un vecino de la zona sur de Concordia. Alrededor de las primeras horas de este domingo, personal de la Comisaría Tercera debió intervenir en un domicilio ubicado en San Juan y Von Vernich ante una denuncia por daños y disturbios.

Según reporto la policía a 7Paginas, todo comenzó cuando el propietario de la vivienda fue sobresaltado por un fuerte estruendo que provenía del portón de su garaje. Al salir rápidamente a la calle, el hombre observó al menos tres vehículos que intentaban alejarse del lugar. Con la ayuda de un grupo de amistades que lo acompañaban, el vecino logró interceptar y demorar a uno de los rodados, un automóvil marca Nissan Tiida.

Menores y alcohol al volante

Al arribar el personal policial, se constató que quienes circulaban en el vehículo eran dos menores de apenas 16 años de edad. Según los datos recabados en el lugar, los jóvenes habrían sido los responsables del daño material ocasionado en el acceso a la vivienda.

Ante la sospecha de que no se encontraban en condiciones de conducir, se solicitó la presencia de la Dirección de Tránsito Municipal. Los agentes realizaron el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo con 0.48 g/l de alcohol en sangre. Como consecuencia, se procedió a la retención inmediata del Nissan Tiida, que fue trasladado por la grúa municipal.

Disposición judicial

El fiscal en turno, Dr. M. Figueroa, fue informado de los pormenores del caso y dispuso la intervención de la Comisaría de Minoridad. Tras completar las diligencias de rigor y la correcta identificación de los involucrados, se ordenó que los menores fueran entregados a sus progenitores bajo las actas correspondientes.