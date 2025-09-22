Ocurrió en Concordia: un hombre se masturbó delante de unos niños

Según lo informado a 7Paginas, personal de comisaria segunda tomó conocimiento de lo ocurrido cerca de las 21 horas de este domingo, tras un llamado donde una mujer solicitó la rápida intervención de los efectivos en su domicilio sobre calle Diamante.

La denunciante manifestó que su hija menor de edad se encontraba jugando con otros niños un vecino les exhibió sus partes íntimas, mientras se masturbaba e insistia constantemente que ingresen a su domicilio

Ante esta situación alarmante, se comunicó el hecho a la fiscal en turno, Dra. Oneglia, quien dispuso la aprehensión del masculino por el Supuesto delito de exhibiciones obscenas.