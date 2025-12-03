Ocurrió en Concordia: una mujer se quitó la tobillera electrónica y se la colocó a su hija

Según se informó a 7Paginas, se libraron órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas de manera simultánea, todas con resultados positivos. Durante los procedimientos, el personal policial logró el secuestro de dos cartuchos calibre 16 PG, un cartucho calibre .22, y una cantidad de marihuana, motivo por el cual se dio intervención inmediata a la División de Drogas Peligrosas.

Uno de los hechos más llamativos del operativo se produjo en uno de los domicilios allanados, donde los efectivos constataron la ausencia de una mujer que cumplía arresto domiciliario en ese lugar. En la vivienda fue encontrada y secuestrada la tobillera electrónica, elemento de control judicial que la imputada debía portar, la cual la mujer se habría quitado para colocársela a su hija.

Ante semejante incumplimiento, se dio aviso al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, desde donde se ordenó la inmediata detención de la mujer, quien fue localizada posteriormente y quedó alojada a disposición de la Justicia.