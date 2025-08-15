7PAGINAS

Viernes 15 de agosto de 2025
Ocurrió en el centro de Concordia: Intentó embestir a la policía en un control de tránsito y fue detenido

Un operativo de identificación de motovehículos desarrollado en la mañana de este viernes en el centro de Concordia terminó con la detención de un sujeto que intentó escapar de manera peligrosa.
Redacción 7Paginas

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 horas, en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y 3 de Febrero, cuando un hombre que conducía una Motomel 110 c.c. intentó embestir a los funcionarios policiales que participaban del control, con el objetivo de evadir la inspección.

Tras la maniobra, el conductor emprendió la fuga por varias calles de la zona céntrica. Finalmente, en la intersección de 1° de Mayo y P. del Castillo perdió el control del rodado, cayendo al suelo. Lejos de entregarse, intentó continuar su huida a pie, pero fue interceptado y reducido por el personal policial.

Las autoridades informaron a 7Paginas, que el hombre quedó detenido y se secuestró el motovehículo para las actuaciones correspondientes.