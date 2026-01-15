Ocurrió en el centro de Concordia, un anciano le pido a su vecina que baje el volumen de la música a los tiros

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en la intersección de las calles Ituzaingó y Bernardo de Irigoyen, cuando personal de la Comisaría Segunda, a cargo del comisario Gustavo Rivero, fue comisionado al lugar tras una denuncia por disturbios.

Según se informó, el adulto mayor se presentó en el domicilio de una mujer de 27 años para solicitarle que disminuyera el volumen de la música. En ese contexto, y por motivos que se investigan, el hombre manipuló un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos al aire, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Luego del episodio, el sujeto regresó a su vivienda y se encerró en su interior. Tras un diálogo con efectivos policiales, accedió a entregar de manera voluntaria el arma utilizada, que fue inmediatamente secuestrada.

En el procedimiento se incautó un revólver calibre .32 largo, sin municiones, y una vaina servida percutida, quedando todos los elementos a disposición de la Justicia. Además, se labraron las actuaciones correspondientes y trabajó en el lugar personal de la División Policía Científica.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Mario Figueroa, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación y la realización del DermoTest, previo examen médico. Posteriormente recuperó la libertad, quedando supeditado a la causa mientras avanza la investigación judicial.

Con información de Concordia policiales