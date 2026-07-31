Ocurrió en una vivienda de Concordia: a un albañil le cayó una granada desde un cielorraso

Un insólito y peligroso episodio tuvo lugar este viernes en la ciudad de Concordia, cuando un trabajador de la construcción se topó con un artefacto explosivo mientras realizaba labores de remodelación en una vivienda ubicada sobre la calle Isthilart.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, la intervención de la Comisaría Segunda se activó tras el llamado de emergencia del albañil, quien se encontraba retirando parte del cielorraso de la finca. En ese momento, observó desplomarse un objeto pesado que estaba envuelto en una media. Al examinar el envoltorio, el trabajador advirtió que la forma coincidía con la de una granada, por lo que decidió no manipularla y alertar de inmediato a las fuerzas de seguridad.

Ante la novedad, se dio participación al fiscal de turno, Dr. José Arias, quien dispuso las diligencias de rigor para resguardar la zona y ordenó la intervención del personal especializado de Bomberos Zapadores.

Una vez en el inmueble, los peritos constataron la naturaleza del elemento:

Tipo de artefacto: Granada de gas lacrimógeno antidisturbios.

Estado de conservación: Contaba con el tren de fuego colocado, espoleta y anillo de seguridad intactos.

Operatividad: El personal técnico confirmó que el artefacto se encontraba en condiciones aptas de uso.

Investigación en curso

Con los protocolos de seguridad activados, los efectivizados de Bomberos Zapadores procedieron al retiro seguro del artefacto y a su posterior traslado para el correspondiente resguardo y análisis técnico.

En tanto, las autoridades judiciales y policiales continuaron con las actuaciones de rigor con el fin de determinar la procedencia de la granada y esclarecer cómo llegó a quedar oculta en el cielorraso del inmueble.