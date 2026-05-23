Ocurrió en Villa Adela: evitaron el incendio de una vivienda dentro de un aserradero

Una dotación conjunta de Bomberos y personal policial logró evitar lo que pudo haber sido una verdadera tragedia en el cordón industrial del sur de la ciudad. Durante las primeras horas de la madrugada de este sábado, un llamado de auxilio alertó sobre un principio de incendio dentro de un predio maderero en la zona de Villa Adela, activando un urgente protocolo de emergencia.

Según se informó a 7Paginas, el hecho se produjo cuando el propietario de un aserradero local se percató de que comenzaba a salir humo y fuego desde la parte superior de su vivienda, la cual se encuentra ubicada dentro del mismo establecimiento productivo. Ante el peligro inminente de que las llamas tomaran contacto con el material altamente combustible del aserradero, el damnificado se comunicó de inmediato con el Comando Radioeléctrico solicitando ayuda.

El origen del foco ígneo

Funcionarios policiales dependientes de la Comisaría Villa Adela fueron los primeros en arribar al lugar y constatar que el principio ígneo se estaba desarrollando focalizado en el cielorraso de la casa.

De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar, el fuego se habría iniciado de manera accidental: el contacto continuo de las maderas clavadoras del techo con el tiraje de un hogar a leña que se encontraba encendido generó un exceso de temperatura, originando la combustión en la estructura superior de la finca.

Rápido despliegue de Bomberos

Dada la peligrosidad del escenario, se sumaron de inmediato al operativo el personal de Bomberos Zapadores y de Bomberos Voluntarios de Concordia. Gracias al rápido y coordinado despliegue de las dotaciones, los rescatistas lograron atacar el foco de manera temprana y controlar la situación antes de que el fuego se propagara al resto de la vivienda o hacia los galpones de acopio de madera linderos.

Afortunadamente, los voceros oficiales confirmaron a 7Paginas que el incidente no registró personas lesionadas ni afectadas por el humo. Asimismo, gracias a la celeridad de los bomberos, los daños materiales en la estructura de la vivienda fueron mínimos, logrando salvar tanto el hogar familiar como la fuente de trabajo del aserradero.