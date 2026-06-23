Odalis Burna: “El peronismo que viene se construye desde el interior productivo”

En diálogo con 7Paginas, Burna sostuvo que la reconstrucción de una alternativa política nacional debe surgir desde el interior productivo del país y no desde los grandes centros de decisión.

“La reconstrucción de una alternativa nacional no nacerá de los escritorios de la Capital Federal, sino de la fuerza de nuestro interior”, afirmó el edil, al tiempo que destacó la importancia de generar ámbitos de debate donde se escuchen las demandas y necesidades de las provincias.

Durante el encuentro, Burna compartió análisis y propuestas junto a Guillermo Michel, con quien coincidió en la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo que combine equilibrio fiscal con inclusión social.

“Entre Ríos y la región necesitan un modelo que combine equilibrio fiscal con inclusión social. Con la mirada estratégica de Guillermo Michel analizamos cómo defender nuestras economías regionales y potenciar el desarrollo agroindustrial”, señaló.

Según explicó, uno de los principales desafíos consiste en lograr que el orden macroeconómico se transforme en una herramienta al servicio de la producción y el empleo. “El equilibrio de las cuentas públicas debe servir para impulsar a quienes producen y generan trabajo genuino”, remarcó.

En ese sentido, Burna puso el foco en la necesidad de fortalecer un esquema de federalismo productivo que permita aprovechar el potencial económico del interior argentino.

“La prioridad absoluta es el federalismo productivo. El interior tiene los motores listos para encender la economía, pero necesita infraestructura, logística y tecnología que integren el trabajo con la industria”, expresó.

El dirigente federaense consideró que el encuentro dejó un mensaje claro respecto al presente del peronismo y su capacidad de construir propuestas de cara al futuro.

“El balance es contundente: el peronismo está vivo y articulando soluciones reales. Escuchar al interior es la única forma de consolidar una alternativa política que devuelva la dignidad del trabajo y el bienestar a nuestra gente”, concluyó.

Las declaraciones de Burna se producen en un contexto de reconfiguración del escenario político nacional, donde distintos sectores del peronismo buscan generar espacios de debate y construcción para definir una propuesta que represente las demandas de las provincias y de los sectores productivos del país.