Ofrecen microcréditos muy accesibles a emprendedores de Concordia

Esta herramienta financiera propone que cada integrante de los grupos beneficiados sea garante de los demás, promoviendo la confianza, el compromiso mutuo y la responsabilidad compartida.

Gracias al programa, muchos emprendedores ya pudieron adquirir insumos, herramientas y equipamiento que mejoran la calidad, la presentación y la capacidad de producción de sus proyectos.

El subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, destacó: “Desde el municipio seguimos impulsando políticas que fortalecen el trabajo independiente y la economía social, porque creemos en el potencial de cada emprendedor para generar desarrollo local y empleo genuino”.

Por su parte, el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, subrayó que “estos microcréditos no solo son una ayuda económica, sino también un incentivo para que los emprendedores puedan crecer de manera sostenible, trabajando en red y apoyándose mutuamente”.