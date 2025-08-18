7PAGINAS

Lunes 18 de agosto de 2025
Ofrecen microcréditos muy accesibles a emprendedores de Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Economía Social dependiente de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, continúa fortaleciendo el trabajo de emprendedores y feriantes mediante la entrega de microcréditos con garantía solidaria y tasa 0%.
Esta herramienta financiera propone que cada integrante de los grupos beneficiados sea garante de los demás, promoviendo la confianza, el compromiso mutuo y la responsabilidad compartida.

Gracias al programa, muchos emprendedores ya pudieron adquirir insumos, herramientas y equipamiento que mejoran la calidad, la presentación y la capacidad de producción de sus proyectos.

El subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, destacó: “Desde el municipio seguimos impulsando políticas que fortalecen el trabajo independiente y la economía social, porque creemos en el potencial de cada emprendedor para generar desarrollo local y empleo genuino”.

Por su parte, el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, subrayó que “estos microcréditos no solo son una ayuda económica, sino también un incentivo para que los emprendedores puedan crecer de manera sostenible, trabajando en red y apoyándose mutuamente”.