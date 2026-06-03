Ola de violencia y peleas entre alumnos sacude a una escuela céntrica de Concordia

Un escenario de violencia se ha instalado dentro y fuera de esta escuela ubicada en pleno centro de la ciudad de Concordia, donde pareciera que los golpes y agresiones les ganaron espacio a los libros.

En tal sentido, la Escuela de Comercio Nº 1 “Gerardo Victorín” se encuentra en un clima alterado debido a una sucesión de hechos de violencia protagonizados por alumnos del establecimiento, una problemática que escaló en las últimas semanas y que ya derivó en presentaciones ante el ámbito judicial, pero que claro esta el urgente abordaje integral para evitar que todo culmine con menores heridos.

Incidentes en la vía pública y dentro del edificio

De acuerdo con los datos aportados por fuentes confiables a 7Paginas, el último lunes se originó una violenta pelea en la Plaza Urquiza, ubicada inmediatamente frente al edificio escolar. Allí, un grupo de jóvenes se tomó a golpes de puño en medio de un tumulto, mientras otros estudiantes arengaban la disputa y registraban las secuencias con sus teléfonos celulares. Según se detalló, de los disturbios participaron tanto varones como mujeres, y gracias a la intervención de un policía los jóvenes dejaron de golpearse.

Sin embargo, los episodios no se limitaron al espacio público. Este martes, la tensión se trasladó al interior del propio establecimiento, concretamente en el sector de los baños de mujeres, donde se constató otro enfrentamiento físico entre alumnos.

Estos hechos se suman a los antecedentes inmediatos del presente ciclo lectivo, que incluyeron la denuncia por una brutal agresión física sufrida por una alumna en la vereda de la institución durante el pasado mes de abril. En aquella oportunidad, desde la dirección de esta escuela se había señalado la dificultad de intervenir administrativamente al haber ocurrido el altercado fuera de los límites edilicios, una postura que generó cuestionamientos entre las familias por la falta de un protocolo de contención temprana.

Intervención judicial y convocatoria a mediación

Ante el cariz que tomaron los acontecimientos y la difusión de diversos registros fílmicos captados por los propios adolescentes, la situación fue judicializada. Tras la correspondiente denuncia formal, tomó intervención la Fiscalía local con el objetivo de encauzar el conflicto y determinar las responsabilidades del caso.

Como primera medida de corte institucional, la Justicia citó a las partes involucradas para este jueves a una audiencia de mediación. A través de esta instancia, se buscará establecer pautas de convivencia, compromisos de no agresión y mecanismos de resolución pacífica de controversias para frenar la escalada.

Ahora es de esperar que la intervención judicial funcione como un punto de inflexión para abordar la problemática de manera seria y coordinada, implementando gabinetes psicopedagógicos y talleres de prevención que devuelvan la tranquilidad a las aulas y eviten tener que lamentar consecuencias mayores