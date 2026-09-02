Olimpiadas Médicas: Federación espera recibir a más de 2.000 personas y anticipan un fuerte impacto turístico

El director de Deportes de Federación, César García, destacó la importancia que tendrá el evento para la actividad turística y económica de la ciudad, teniendo en cuenta que se prevé la participación de alrededor de 1.500 médicos, a los que se sumarán familiares y amigos que llegarán desde distintos puntos del país.

En diálogo con el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, García señaló que el evento se extenderá durante una semana completa y combinará actividades deportivas, recreativas y turísticas.

“Con los familiares y toda la gente que acompaña pueden llegar a ser más de 2.000 personas”, estimó el funcionario, al destacar que la llegada de visitantes generará un importante movimiento para distintos sectores de la economía local.

Una semana de deporte, turismo y movimiento económico

Las Olimpiadas Médicas tendrán una intensa programación durante una semana, período en el que los participantes podrán desarrollar actividades deportivas y, al mismo tiempo, recorrer los atractivos que ofrece Federación.

García remarcó que la convocatoria tendrá impacto directo sobre la hotelería, la gastronomía, el comercio y los distintos servicios vinculados al turismo.

“Lo importante es generar un movimiento turístico y económico importante, porque no solo vienen los médicos sino también familiares y amigos”, sostuvo.

El funcionario destacó además que Federación fue elegida nuevamente como sede de las Olimpiadas Médicas, un hecho que consideró significativo para la ciudad y que requerirá el trabajo conjunto entre el Municipio, el sector privado y los distintos actores locales.

Durante su estadía, los visitantes podrán disfrutar de las termas, los paisajes y los atractivos de la ciudad, generando un movimiento que se espera tenga una fuerte repercusión en la economía turística local.

Críticas por la pérdida de las finales de los Juegos Evita

En otro tramo de la entrevista, García también fue crítico respecto a la decisión de que Federación no sea nuevamente sede de las instancias finales de los tradicionales Juegos Evita.

El director de Deportes sostuvo que estos encuentros no solo tienen importancia desde el punto de vista deportivo y social, sino que también generan un importante movimiento turístico para las ciudades que reciben a las delegaciones.

Según planteó, Federación cuenta con infraestructura y condiciones para albergar este tipo de competencias, por lo que cuestionó que las sedes de las finales provinciales se definan, según su opinión, por cuestiones o afinidades políticas.

“Hay una afinidad política a la hora de definir las finales provinciales”, expresó García, aunque aclaró que no cuestiona a los municipios que actualmente son elegidos como sedes.

Impulso al atletismo en las escuelas

Por otra parte, el funcionario destacó el trabajo que la Dirección de Deportes viene desarrollando junto a las instituciones educativas para promover y recuperar distintas disciplinas del atletismo.

El programa contempla actividades en escuelas de la ciudad y busca acercar a los alumnos a disciplinas como carreras, lanzamiento de jabalina y disco, saltos y otras pruebas atléticas.

Como resultado de este trabajo, García destacó que cuatro jóvenes atletas de Federación lograron clasificar a instancias provinciales, además de la participación de numerosos estudiantes en otras disciplinas deportivas.

La propuesta, según explicó, busca ampliar la participación de niños y jóvenes y brindarles la posibilidad de incorporarse posteriormente a la Escuela de Iniciación Deportiva Municipal, que funciona de manera gratuita.

De esta manera, mientras Federación continúa fortaleciendo el deporte local, la ciudad también se prepara para recibir nuevamente a las Olimpiadas Médicas, un evento que promete convocar a miles de visitantes y convertirse en uno de los grandes movimientos turísticos y económicos de la última semana de octubre.