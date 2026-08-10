Olimpo de Concordia se consagró campeón provincial de la categoría 2014

El Olimpo Escuela de Fútbol de Concordia volvió a hacer historia y se consagró campeón provincial de la categoría 2014, luego de completar un torneo extraordinario e invicto durante el certamen disputado este fin de semana en la ciudad de Nogoyá.

Durante tres jornadas, 28 equipos de distintos puntos de Entre Ríos participaron de la competencia, que tuvo como gran protagonista al conjunto concordiense.

Olimpo comenzó su participación el viernes, enfrentando en la primera fecha de la fase de grupos a Deportivo Nogoyá, al que derrotó por 3 a 0.

El sábado tuvo una doble jornada. En primer turno, el equipo de Concordia venció 3 a 0 a 25 de Mayo de Victoria, mientras que posteriormente protagonizó una contundente goleada ante Juventud de Urdinarrain, por 10 a 0.

Por la noche llegó el turno de los octavos de final, donde Olimpo enfrentó a Vélez Sarsfield de Chajarí y consiguió una ajustada pero valiosa victoria por 1 a 0.

La excelente campaña realizada durante las primeras jornadas le permitió finalizar primero entre todos los equipos, obteniendo el pase directo a las semifinales.

En la instancia previa a la gran final, Olimpo tuvo enfrente a otro representante de la ciudad: Libertad de Concordia.

El equipo dirigido por Elois Martínez, acompañado por Josefina y Enzo, volvió a demostrar su contundencia y se impuso por 3 a 0, asegurando su lugar en el partido decisivo.

Ya durante la tarde del domingo llegó el momento más esperado del torneo. La final tuvo como protagonistas a Central Entrerriano de Gualeguaychú y Olimpo de Concordia.

El conjunto concordiense volvió a mostrar todo su potencial y terminó imponiéndose por 4 a 2, resultado que le permitió levantar el trofeo provincial y celebrar un nuevo título para la institución.

De esta manera, Olimpo conquistó su cuarto campeonato a nivel provincial, coronando una campaña perfecta, sin derrotas y con una destacada producción ofensiva.

Los campeones

El plantel campeón estuvo integrado por:

Adolfo Brandt (C)

Santino Galvani

Valentino Pérez

Juan Ignacio Avaro

Juan Martín Marcogiuseppe

Lorenzo Cutro Casañas

Matías Caballero

Dylan Núñez

Toribio Federik

Martino Curima

Fermín Ricagno

Ian Simón Pereira

Lisandro Espinosa

Facundo Chiyah Iturburu

Tiziano Barreto

El equipo fue dirigido por Elois Martínez, quien contó con el acompañamiento de Josefina y Enzo.

Con una campaña invicta, grandes resultados y una final que terminó con triunfo 4 a 2, Olimpo de Concordia volvió a poner a la ciudad en lo más alto del fútbol infantil entrerriano.

Por Edgardo Perafan