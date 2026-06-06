Olla Popular Ambulante: jóvenes cocinan una vez por semana en barrios de Concordia

La iniciativa funciona de manera móvil. El grupo se traslada a diferentes zonas de la ciudad para cocinar en el lugar y comparte su mensaje: “Cocinamos con amor para compartir” y “Un plato de comida puede cambiar el día de alguien”. Su lema es “Entre todos podemos ayudar. Llevamos comida y esperanza”.

Para organizar las visitas, los jóvenes invitan a los vecinos a contactarlos. Quienes quieran que la olla llegue a su barrio pueden escribir por WhatsApp al 3454 16-9197 y contarles dónde están. También reciben colaboraciones de la comunidad: alimentos, carne, pollo, verduras o cualquier ayuda que permita “seguir llevando un plato de comida a quienes lo necesitan”.

La propuesta se suma a las múltiples acciones solidarias que sostienen vecinos en Concordia frente a la situación económica actual. Con una lógica ambulante, el grupo apuesta a acercar la ayuda directamente al territorio, sin puntos fijos.

“¿Querés que vayamos a tu barrio?”, se preguntan en su convocatoria. La respuesta la definen los propios vecinos con un mensaje de WhatsApp

Por Exequiel Bond