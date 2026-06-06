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Sábado 6 de junio de 2026
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Olla Popular Ambulante: jóvenes cocinan una vez por semana en barrios de Concordia

Una vez por semana, un grupo de jóvenes recorre distintos barrios de Concordia con una olla popular preparando alimentos con un objetivo claro: llevar un plato de comida a personas carenciadas. Bajo el nombre “Olla Popular Ambulante”, el colectivo se define como itinerante y busca llegar “a los lugares donde más nos necesitan”.
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Redacción 7Paginas

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La iniciativa funciona de manera móvil. El grupo se traslada a diferentes zonas de la ciudad para cocinar en el lugar y comparte su mensaje: “Cocinamos con amor para compartir” y “Un plato de comida puede cambiar el día de alguien”. Su lema es “Entre todos podemos ayudar. Llevamos comida y esperanza”.

Para organizar las visitas, los jóvenes invitan a los vecinos a contactarlos. Quienes quieran que la olla llegue a su barrio pueden escribir por WhatsApp al 3454 16-9197 y contarles dónde están. También reciben colaboraciones de la comunidad: alimentos, carne, pollo, verduras o cualquier ayuda que permita “seguir llevando un plato de comida a quienes lo necesitan”.

La propuesta se suma a las múltiples acciones solidarias que sostienen vecinos en Concordia frente a la situación económica actual. Con una lógica ambulante, el grupo apuesta a acercar la ayuda directamente al territorio, sin puntos fijos.

“¿Querés que vayamos a tu barrio?”, se preguntan en su convocatoria. La respuesta la definen los propios vecinos con un mensaje de WhatsApp

Por Exequiel Bond