Operan en Paraná a Gianella, la niña de Concordia que sobrevivió a una tragedia vial

Según informaron sus familiares, la operación tiene como objetivo retirar coágulos de sangre alojados en su cabeza. Tanto su madre, Florencia Yrigoy, como su abuela, se encuentran acompañándola durante la intervención.

El accidente vial tuvo lugar en avenida Frondizi, una de las principales vías de Concordia, cuando un Renault Sandero colisionó contra una camioneta Peugeot 504. En el vehículo viajaban la niña, su madre y Marcelo Sebastián Peñalver, quien lamentablemente perdió la vida en el siniestro.

Se aguardan novedades del estado de salud de Gianella, mientras familiares y allegados siguen de cerca el desarrollo de la operación y la evolución de la pequeña.

Con información de Ahora