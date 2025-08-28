7PAGINAS

Jueves 28 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Operan en Paraná a Gianella, la niña de Concordia que sobrevivió a una tragedia vial

Gianella Rigoni, la niña de Concordia que sobrevivió junto a su madre a un trágico accidente ocurrido el 5 de julio en la ciudad, está siendo intervenida quirúrgicamente en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según informaron sus familiares, la operación tiene como objetivo retirar coágulos de sangre alojados en su cabeza. Tanto su madre, Florencia Yrigoy, como su abuela, se encuentran acompañándola durante la intervención.

El accidente vial tuvo lugar en avenida Frondizi, una de las principales vías de Concordia, cuando un Renault Sandero colisionó contra una camioneta Peugeot 504. En el vehículo viajaban la niña, su madre y Marcelo Sebastián Peñalver, quien lamentablemente perdió la vida en el siniestro.

Se aguardan novedades del estado de salud de Gianella, mientras familiares y allegados siguen de cerca el desarrollo de la operación y la evolución de la pequeña.

Con información de Ahora