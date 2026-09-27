Operativo antidroga en Chajarí: allanaron un hotel alojamiento de un político y encontraron un presunto búnker de drogas

Un importante operativo contra el narcomenudeo en Chajarí terminó con el allanamiento de dos habitaciones de un hotel alojamiento que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizadas para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se realizó durante la tarde de este sábado, en dos inmuebles ubicados sobre la Ruta Nacional 14, Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 330. Las medidas fueron autorizadas por el juez de Garantías Darío Guillermo Mautone, en el marco de una investigación penal preparatoria dirigida por el fiscal Argüello de la Vega.

Cocaína, marihuana y elementos para el fraccionamiento

Durante los allanamientos, el personal policial identificó a siete personas mayores de edad y secuestró diversos elementos considerados de interés para la causa.

Entre lo incautado se contabilizaron 31 envoltorios con una sustancia en polvo que dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína, además de seis envoltorios con sustancia vegetal cuyo test orientativo arrojó resultado positivo para cannabis sativa.

También fueron secuestradas dos balanzas de precisión, dinero en efectivo, diez teléfonos celulares, municiones calibre .38 y .22, una motocicleta de 150 cc y una camioneta tipo furgón, además de otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Como resultado del procedimiento, tres hombres y una mujer fueron detenidos e incomunicados, quedando alojados en dependencias de la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

El dato que llamó la atención: un hotel bajo investigación

La particularidad del operativo estuvo dada por el lugar donde se habría desarrollado la actividad investigada. Según las actuaciones, dos habitaciones del establecimiento habrían funcionado como puntos destinados al fraccionamiento y comercialización de drogas.

Tras el procedimiento también trascendió que el hotel pertenecería a un reconocido dirigente político de Chajarí. No obstante, este dato por sí solo no implica una imputación ni responsabilidad penal del propietario, cuestión que deberá ser establecida por la Justicia a partir de las pruebas reunidas.

Segun se informo a 7Paginas, el operativo fue llevado adelante por personal de Drogas Peligrosas de Federación y Feliciano, con colaboración de las fuerzas especiales de ambas ciudades y efectivos de las Jefaturas Departamentales.

La causa continúa bajo investigación judicial para determinar el alcance de la presunta actividad de narcomenudeo y la responsabilidad que pudiera corresponder a cada una de las personas involucradas.