Operativo antidrogas en la madrugada de Concordia: secuestran 70 dosis de cocaína, marihuana y detienen a tres personas

El procedimiento se desarrolló en el marco de un Operativo de Saturación desplegado por efectivos de las comisarías Séptima y Cuarta, con el objetivo de reforzar la prevención del delito en diferentes sectores de la ciudad.

Intentaron deshacerse de la droga al ver a la Policía

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la intersección de calles J. Odiard y España, donde un móvil de la Sección Cuerpo y Guardia advirtió la actitud sospechosa de dos jóvenes.

Al notar la presencia policial, ambos intentaron desprenderse de una media que contenía varios envoltorios. Ante esta situación intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas de campo correspondientes, confirmando que se trataba de cocaína.

En total fueron secuestrados 70 envoltorios de cocaína, además de un teléfono celular.

Por disposición de la fiscal Dra. Natalia Conti, los dos jóvenes, ambos de 20 años, quedaron aprehendidos por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Otro detenido con marihuana y una balanza

En otro procedimiento realizado durante el mismo operativo, efectivos policiales interceptaron a un hombre en la intersección de J. J. Valle y Próspero Bovino.

Según informó a 7Paginas, al advertir el control policial el sospechoso arrojó un envoltorio de nylon negro y una balanza de precisión.

Tras la intervención de la División Drogas Peligrosas, se confirmó que el paquete contenía un trozo compacto de marihuana, procediéndose además al secuestro de la balanza utilizada presuntamente para el fraccionamiento de la droga.

La fiscal Natalia Conti ordenó la aprehensión del sujeto, de 24 años, también por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Tres detenidos y droga fuera de circulación

Como resultado del operativo, la Policía logró sacar de circulación 70 envoltorios de cocaína, un trozo compacto de marihuana, una balanza de precisión y un teléfono celular, mientras que tres personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia.